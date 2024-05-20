https://uz.sputniknews.ru/20240520/mid-uzbekistan-iran-pomosch-vertolet-krusheniye-43956540.html
Узбекистан готов оказать помощь Ирану — МИД
Узбекистан готов оказать помощь Ирану — МИД
Sputnik Узбекистан
Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета
2024-05-20T09:44+0500
2024-05-20T09:44+0500
2024-05-20T10:24+0500
общество
узбекистан
мид узбекистана
президент
иран
крушение
вертолет
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан в случае необходимости готов оказать помощь Ирану, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз.В МИД добавили, что восприняли новость о вынужденной посадке вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси с глубокой обеспокоенностью.Внешнеполитическое ведомство республики внимательно отслеживает информацию о судьбе пассажиров вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.Напомним, что по информации Иранского красного полумесяца, инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.По сообщению агентства Tasnim, в президентском кортеже было три вертолета. На борту попавшего в аварию вертолета также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента Раиси.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей, сообщает РИА Новости. В ее составе — 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями вылетел из аэропорта Жуковский рано утром в понедельник.
узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистан иран крушение вертолета гибель пассажиры
мид узбекистан иран крушение вертолета гибель пассажиры
Узбекистан готов оказать помощь Ирану — МИД
09:44 20.05.2024 (обновлено: 10:24 20.05.2024)
Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Узбекистан в случае необходимости готов оказать помощь Ирану, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз.
В МИД добавили, что восприняли новость о вынужденной посадке вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси с глубокой обеспокоенностью.
Внешнеполитическое ведомство республики внимательно отслеживает информацию о судьбе пассажиров вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.
"Узбекская сторона выражает свою полную готовность оказать помощь нашим иранским друзьям в случае необходимости", — говорится в сообщении.
Напомним, что по информации Иранского красного полумесяца, инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
По сообщению агентства Tasnim, в президентском кортеже было три вертолета. На борту попавшего в аварию вертолета также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
Вице-президент Ирана подтвердил
сообщения о гибели президента Раиси.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей, сообщает РИА Новости
. В ее составе — 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями вылетел из аэропорта Жуковский рано утром в понедельник.