https://uz.sputniknews.ru/20240520/mid-uzbekistan-iran-pomosch-vertolet-krusheniye-43956540.html

Узбекистан готов оказать помощь Ирану — МИД

Узбекистан готов оказать помощь Ирану — МИД

Sputnik Узбекистан

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета

2024-05-20T09:44+0500

2024-05-20T09:44+0500

2024-05-20T10:24+0500

общество

узбекистан

мид узбекистана

президент

иран

крушение

вертолет

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан в случае необходимости готов оказать помощь Ирану, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз.В МИД добавили, что восприняли новость о вынужденной посадке вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси с глубокой обеспокоенностью.Внешнеполитическое ведомство республики внимательно отслеживает информацию о судьбе пассажиров вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.Напомним, что по информации Иранского красного полумесяца, инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.По сообщению агентства Tasnim, в президентском кортеже было три вертолета. На борту попавшего в аварию вертолета также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента Раиси.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей, сообщает РИА Новости. В ее составе — 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями вылетел из аэропорта Жуковский рано утром в понедельник.

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