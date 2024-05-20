https://uz.sputniknews.ru/20240520/moskva-dni-kultury-uzbekistana-43966876.html
В Москве стартовали Дни культуры Узбекистана
В Москве стартовали Дни культуры Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Мероприятия проходят в Московском государственном лингвистическом университете и в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
2024-05-20T18:20+0500
2024-05-20T18:20+0500
2024-05-20T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Москве в государственном лингвистическом университете (МГЛУ) стартовали Дни культуры Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.С приветствием к участникам от имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств обратился заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.По его словам, особое значение имеет то что Дни культуры Узбекистана проходят именно в МГЛУ, где с 2022 года функционирует Центр узбекского языка и культуры.Заместитель Генсека СНГ также высказал уверенность, что в рамках Дней культуры Узбекистана в МГЛУ преподаватели и студенты продолжат углублять и расширять свои познания о самобытной и яркой культуре, национальных традициях и обычаях узбекского народа.Гостям представили документальный фильм об Узбекистане, выставку изделий национального прикладного искусства, а также концертную программу.Посетители могут также ознакомиться с узбекскими национальными музыкальными инструментами и литературой на узбекском языке.Дни культуры Узбекистана в МГЛУ будут проходить с 20 по 27 мая. Также 22 и 24 мая они пройдут на территории ВДНХ в павильоне "Узбекистан", где состоится показ музыкального фильма "Неспетая песня: Батыр Закиров".
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дни культуры узбекистана москва
дни культуры узбекистана москва
В Москве стартовали Дни культуры Узбекистана
Эксклюзив
Мероприятия проходят в Московском государственном лингвистическом университете и в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
В Москве в государственном лингвистическом университете (МГЛУ) стартовали Дни культуры Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
С приветствием к участникам от имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств обратился заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.
"Культура является цементирующим фактором развития и укрепления двусторонних и многосторонних отношений", — отметил он.
По его словам, особое значение имеет то что Дни культуры Узбекистана проходят именно в МГЛУ, где с 2022 года функционирует Центр узбекского языка и культуры.
Заместитель Генсека СНГ также высказал уверенность, что в рамках Дней культуры Узбекистана в МГЛУ преподаватели и студенты продолжат углублять и расширять свои познания о самобытной и яркой культуре, национальных традициях и обычаях узбекского народа.
"Все это, несомненно, будет способствовать взаимному сближению и обогащению культур на пространстве Содружества, а также укреплению духовно-нравственных ценностей наших народов", — подчеркнул Нематов.
Гостям представили документальный фильм об Узбекистане, выставку изделий национального прикладного искусства, а также концертную программу.
Посетители могут также ознакомиться с узбекскими национальными музыкальными инструментами и литературой на узбекском языке.
Дни культуры Узбекистана в МГЛУ будут проходить с 20 по 27 мая. Также 22 и 24 мая они пройдут на территории ВДНХ в павильоне "Узбекистан", где состоится показ музыкального фильма "Неспетая песня: Батыр Закиров".