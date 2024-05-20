https://uz.sputniknews.ru/20240520/prezident-iran-gibel-vertolet-krusheniye-43958810.html

Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Sputnik Узбекистан

Сообщения о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана

2024-05-20T11:46+0500

2024-05-20T11:46+0500

2024-05-20T15:29+0500

иран

президент

вертолет

крушение

в мире

происшествия

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета, это подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури, опубликовав соответствующий пост на странице в социальной сети X. Об этом сообщает РИА Новости."Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся", — написал Мансури в понедельник в своем аккаунте, сопроводив сообщение ссылкой на фотографии с Раиси. Такое выражение традиционно используют, когда сообщают о чьей-либо кончине.Сканом публикации Мансури в своих Telegram-каналах поделились иранские агентства Tasnim и ISNA.По опубликованной ранее информации агентства Mehr, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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