Экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО
© DANIEL MIHAILESCUАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
© DANIEL MIHAILESCU
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Речь идет о неспособности США обеспечить Украину боеприпасами.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американский военно-промышленный комплекс, вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.
"Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7 450 штук. Хьюстон, у нас проблема!" — рассказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам экс-агента ЦРУ, Соединенные Штаты не в состоянии поставить Киеву запланированное количество ракет даже нарастив производство. В то же время потенциал Вооруженных сил России значительно превосходит военные возможности украинской армии, отметил он.
"Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". <…> Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — резюмировал Джонсон.
Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.
В Кремле не раз указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.