Экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО

"Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7 450 штук. Хьюстон, у нас проблема!" — рассказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.