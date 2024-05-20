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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240520/ssha-nesposobnost-obespecheniye-ukraina-boyepripasy-43957944.html
Экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО
Экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО
Sputnik Узбекистан
Речь идет о неспособности США обеспечить Украину боеприпасами.
2024-05-20T13:48+0500
2024-05-20T13:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американский военно-промышленный комплекс, вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости. По словам экс-агента ЦРУ, Соединенные Штаты не в состоянии поставить Киеву запланированное количество ракет даже нарастив производство. В то же время потенциал Вооруженных сил России значительно превосходит военные возможности украинской армии, отметил он.Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.В Кремле не раз указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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сша средства пво украина боеприпасы
сша средства пво украина боеприпасы

Экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО

13:48 20.05.2024
© DANIEL MIHAILESCUАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2024
© DANIEL MIHAILESCU
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Речь идет о неспособности США обеспечить Украину боеприпасами.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американский военно-промышленный комплекс, вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

"Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7 450 штук. Хьюстон, у нас проблема!" — рассказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам экс-агента ЦРУ, Соединенные Штаты не в состоянии поставить Киеву запланированное количество ракет даже нарастив производство. В то же время потенциал Вооруженных сил России значительно превосходит военные возможности украинской армии, отметил он.
"Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". <…> Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — резюмировал Джонсон.
Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.
В Кремле не раз указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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