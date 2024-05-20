https://uz.sputniknews.ru/20240520/tashkent-zabeg-one-run-43967157.html

Дождь спорту не помеха: как в Ташкенте прошел забег One Run

Дождь спорту не помеха: как в Ташкенте прошел забег One Run

Sputnik Узбекистан

В парке "Янги Узбекистон" провели международный полумарафон One Run. Его особенность заключается в формате проведения, когда старт забегу дают в один день во всех странах-участницах

2024-05-20T19:00+0500

2024-05-20T19:00+0500

2024-05-20T19:00+0500

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узбекистан

янги узбекистон

забег

общество

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В этом году помимо Узбекистана полумарафон One Run прошел в России, Кыргызстане, Таджикистане, Беларуси, Армении, Китае, Сербии, Камеруне, Бразилии, Египте, Катаре, Непале и Пакистане.Участие в нем приняли более 180 тыс. любителей этого вида спорта. На забег в Ташкенте зарегистрировались свыше 1 тыс. человек.Цель соревнования — не только популяризация спорта, но и укрепление связей между народами.Для прохождения были доступны четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.Цель "One Run" — популяризация спорта среди населения, укрепление партнерских и дружеских взаимоотношений, а также культурный обмен между странами.One Run дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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