https://uz.sputniknews.ru/20240520/videomost-biobezopasnost-eaeu-onischenko-43958433.html

Видеомост о биобезопасности стран ЕАЭС — видео

Видеомост о биобезопасности стран ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

В диалоге с академиком Российской академии наук, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко участвовали журналисты из в Астаны, Ташкента, Бишкека, Еревана, Минска

2024-05-20T13:08+0500

2024-05-20T13:08+0500

2024-05-20T14:50+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

прямая трансляция

sputnik

геннадий онищенко

москва

астана

ташкент

бишкек

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Астана — Ташкент — Бишкек — Ереван — Минск на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Существует ли опасность распространения в России и странах ЕАЭС нового штамма коронавируса — так называемого FLiRT? Какие угрозы для здоровья могут принести последствия сильнейших паводков, с которыми столкнулись Россия и Казахстан? Ведутся ли в Союзе разработки лекарств для лечения генетических заболеваний? Насколько важна в медицине цифровизация? Каковы рекомендации в преддверии сезона отпусков? Как правильно загорать и безопасно проводить время в жару?Эти вопросы подняли участники онлайн встречи в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Ереване, Минске — представители СМИ.

москва

астана

ташкент

бишкек

ереван

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еаэс биобезопасность диалог геннадий онищенко журналисты астана ташкент бишкек ереван минск