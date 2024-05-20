https://uz.sputniknews.ru/20240520/videomost-biobezopasnost-eaeu-onischenko-43958433.html
Видеомост о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Видеомост о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
В диалоге с академиком Российской академии наук, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко участвовали журналисты из в Астаны, Ташкента, Бишкека, Еревана, Минска
2024-05-20T13:08+0500
2024-05-20T13:08+0500
2024-05-20T14:50+0500
еаэс
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пресс-центр
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геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Астана — Ташкент — Бишкек — Ереван — Минск на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Существует ли опасность распространения в России и странах ЕАЭС нового штамма коронавируса — так называемого FLiRT? Какие угрозы для здоровья могут принести последствия сильнейших паводков, с которыми столкнулись Россия и Казахстан? Ведутся ли в Союзе разработки лекарств для лечения генетических заболеваний? Насколько важна в медицине цифровизация? Каковы рекомендации в преддверии сезона отпусков? Как правильно загорать и безопасно проводить время в жару?Эти вопросы подняли участники онлайн встречи в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Ереване, Минске — представители СМИ.
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еаэс биобезопасность диалог геннадий онищенко журналисты астана ташкент бишкек ереван минск
еаэс биобезопасность диалог геннадий онищенко журналисты астана ташкент бишкек ереван минск
Видеомост о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
13:08 20.05.2024 (обновлено: 14:50 20.05.2024)
В диалоге с академиком Российской академии наук, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко участвовали журналисты из Астаны, Ташкента, Бишкека, Еревана, Минска.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Астана — Ташкент — Бишкек — Ереван — Минск на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Существует ли опасность распространения в России и странах ЕАЭС нового штамма коронавируса — так называемого FLiRT? Какие угрозы для здоровья могут принести последствия сильнейших паводков, с которыми столкнулись Россия и Казахстан? Ведутся ли в Союзе разработки лекарств для лечения генетических заболеваний? Насколько важна в медицине цифровизация? Каковы рекомендации в преддверии сезона отпусков? Как правильно загорать и безопасно проводить время в жару?
Эти вопросы подняли участники онлайн встречи в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Ереване, Минске — представители СМИ.