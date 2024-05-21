https://uz.sputniknews.ru/20240521/andijanskaya-oblast-regiony-rf-sotrudnichestvo-43972116.html

Андижанская область и российские регионы планируют расширять прямые контакты

Андижанская область и российские регионы планируют расширять прямые контакты

Sputnik Узбекистан

Речь также идет о развитии сотрудничества в бизнесе и инвестициях, в том числе строительстве в Андижане солнечных электростанций. 21.05.2024, Sputnik Узбекистан

2024-05-21T12:31+0500

2024-05-21T12:31+0500

2024-05-21T12:31+0500

экономика

россия

москва

андижанская область

снг

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Вопросы расширения прямых контактов Андижанской области с российскими регионами обсудили в Исполнительном комитете СНГ в ходе встречи Генсека Содружества Сергея Лебедева с делегацией Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмоновым.Речь шла и о развитии сотрудничества в сферах бизнеса и инвестиций.В ходе рабочей поездки в Москву делегация Узбекистана побывала на одном из предприятий, где реализуют проект получения электроэнергии путем сжигания твердых бытовых отходов.Его производственная мощность составляет 70 МВт. 30% процентов отходов, образующихся в процессе сжигания, после повторной переработки превращаются в продукт, используемый в дорожном строительстве. "Делегация планирует реализовать этот проект в Андижане на основе сотрудничества", — говорится в сообщении.Узбекской стороной также запланированы встречи в госкорпорации "Росатом", российской нефтегазовой компании "Зарубежнефть", где стороны подпишут Меморандум о строительстве в Андижане солнечных электростанций.Кроме того, в программе визита — поездка в Иркутскую область для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

россия

москва

андижанская область

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экономика, россия, москва, андижанская область, снг, сергей лебедев