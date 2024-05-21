https://uz.sputniknews.ru/20240521/baxtiyer-saidov-mid-kitay-astana-vstrecha-43970048.html

Глава МИД Узбекистана встретился с китайским коллегой в Астане — что обсудили

Глава МИД Узбекистана встретился с китайским коллегой в Астане — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров

2024-05-21T10:29+0500

2024-05-21T10:29+0500

2024-05-21T10:29+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

астана

встреча

китай

министр

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в столице Казахстана Астане с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз. Стороны также обсудили важные вопросы региональной и глобальной повестки дня.Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров.

астана

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