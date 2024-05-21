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Глава МИД Узбекистана встретился с китайским коллегой в Астане — что обсудили
Глава МИД Узбекистана встретился с китайским коллегой в Астане — что обсудили
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Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров
2024-05-21T10:29+0500
2024-05-21T10:29+0500
2024-05-21T10:29+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
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встреча
китай
министр
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в столице Казахстана Астане с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз. Стороны также обсудили важные вопросы региональной и глобальной повестки дня.Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров.
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главы мид узбекистан китай астана бахтиёр саидов
главы мид узбекистан китай астана бахтиёр саидов
Глава МИД Узбекистана встретился с китайским коллегой в Астане — что обсудили
Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в столице Казахстана Астане с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз.
"Провели продуктивную встречу с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И. Высокая динамика наших промышленных, инвестиционных, интеллектуальных, культурных и межрегиональных контактов направлена на то, чтобы принести наилучшие результаты народам Узбекистана и Китая. Обменялись мнениями по дальнейшему укреплению дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между нашими двумя странами с упором на полную и своевременную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — написал в своем Telegram-канале глава МИД Узбекистана.
Стороны также обсудили важные вопросы региональной и глобальной повестки дня.
Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая находится в Астане. В программе визита — участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров.