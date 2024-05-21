https://uz.sputniknews.ru/20240521/buduschee-gazovoe-sotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-43972677.html
Будущее газового сотрудничества России и ЦА – видеомост
Будущее газового сотрудничества России и ЦА – видеомост
Sputnik Узбекистан
Эксперты в Москве, Ташкенте, Астане и Бишкеке проанализировали факторы, влияющие на динамику и форматы газового сотрудничества, а также другие важные аспекты этого процесса
2024-05-21T13:04+0500
2024-05-21T13:04+0500
2024-05-21T14:54+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Астана – Бишкек на тему: “Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе”. Каковы перспективы газового сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией на современном этапе? Как геополитические и геоэкономические аспекты влияют на динамику и форматы газового сотрудничества? Какие потенциальные возможности и форматы для российско-центральноазиатского газового сотрудничества необходимо развивать в первую очередь? Участники встречи обсудили эти и другие вопросы.Спикеры в Москве:В Ташкенте:В Астане:В Бишкеке:
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видеомост россия центральная азия газовое сотрудничество будущее
видеомост россия центральная азия газовое сотрудничество будущее
Будущее газового сотрудничества России и ЦА – видеомост
13:04 21.05.2024 (обновлено: 14:54 21.05.2024)
Эксперты в Москве, Ташкенте, Астане и Бишкеке проанализировали факторы, влияющие на динамику и форматы газового сотрудничества, а также обсудили другие вопросы, связанные с этим процессом.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
прошел видеомост Москва – Ташкент – Астана – Бишкек на тему: “Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе”.
Каковы перспективы газового сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией на современном этапе? Как геополитические и геоэкономические аспекты влияют на динамику и форматы газового сотрудничества? Какие потенциальные возможности и форматы для российско-центральноазиатского газового сотрудничества необходимо развивать в первую очередь? Участники встречи обсудили эти и другие вопросы.
главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич;
политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров.
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев;
эксперт в сфере энергетической политики, экс генеральный директор АО "Узтрансгаз" Бекзод Амирсаидов;
эксперт компании "Norma" Жорилла Абдуллаев.
член Общественного совета Министерства энергетики РК, автор и ведущий программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов.
директор центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов;
заведующий Сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.