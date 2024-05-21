https://uz.sputniknews.ru/20240521/buduschee-gazovoe-sotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-43972677.html

Будущее газового сотрудничества России и ЦА – видеомост

Будущее газового сотрудничества России и ЦА – видеомост

Sputnik Узбекистан

Эксперты в Москве, Ташкенте, Астане и Бишкеке проанализировали факторы, влияющие на динамику и форматы газового сотрудничества, а также другие важные аспекты этого процесса

2024-05-21T13:04+0500

2024-05-21T13:04+0500

2024-05-21T14:54+0500

пресс-центр

прямая трансляция

sputnik

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эксперт

москва

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Астана – Бишкек на тему: “Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе”. Каковы перспективы газового сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией на современном этапе? Как геополитические и геоэкономические аспекты влияют на динамику и форматы газового сотрудничества? Какие потенциальные возможности и форматы для российско-центральноазиатского газового сотрудничества необходимо развивать в первую очередь? Участники встречи обсудили эти и другие вопросы.Спикеры в Москве:В Ташкенте:В Астане:В Бишкеке:

россия

ца

москва

ташкент

астана

бишкек

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