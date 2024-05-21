https://uz.sputniknews.ru/20240521/onischenko-pomidory-virus-borba-43984741.html

Онищенко о помидорном вирусе и как с ним бороться

Онищенко о помидорном вирусе и как с ним бороться

Sputnik Узбекистан

По словам академика российской академии наук, чтобы помидорам не грозил вирус морщинистости нужно ужесточить фитосанитарный надзор и лабораторный контроль

2024-05-21T17:57+0500

2024-05-21T17:57+0500

2024-05-21T17:59+0500

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О том, как предотвратить заражение помидоров вирусом коричневой морщинистости плодов рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Отвечая на вопрос журналистов о причине возвращения в начале апреля 20 тонн томатов из Свердловской области в Узбекистан, он рассказал, что все они были заражены вирусом коричневой морщинистости плодов.Опасен ли этот вирус с медицинской точки зрения или это исключительно фитосанитарная проблема, способен ли он уничтожить всю популяцию помидоров, и как употребление зараженных томатов отразиться на здоровье людей?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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онищенко помидорный вирус