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Онищенко о помидорном вирусе и как с ним бороться
Онищенко о помидорном вирусе и как с ним бороться
Sputnik Узбекистан
По словам академика российской академии наук, чтобы помидорам не грозил вирус морщинистости нужно ужесточить фитосанитарный надзор и лабораторный контроль
2024-05-21T17:57+0500
2024-05-21T17:57+0500
2024-05-21T17:59+0500
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О том, как предотвратить заражение помидоров вирусом коричневой морщинистости плодов рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Отвечая на вопрос журналистов о причине возвращения в начале апреля 20 тонн томатов из Свердловской области в Узбекистан, он рассказал, что все они были заражены вирусом коричневой морщинистости плодов.Опасен ли этот вирус с медицинской точки зрения или это исключительно фитосанитарная проблема, способен ли он уничтожить всю популяцию помидоров, и как употребление зараженных томатов отразиться на здоровье людей?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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онищенко помидорный вирус
онищенко помидорный вирус
Онищенко о помидорном вирусе и как с ним бороться
17:57 21.05.2024 (обновлено: 17:59 21.05.2024)
Эксклюзив
По словам академика Российской академии наук, чтобы помидорам не грозил вирус морщинистости, нужно ужесточить фитосанитарный надзор и лабораторный контроль.
О том, как предотвратить заражение помидоров вирусом коричневой морщинистости плодов рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Отвечая на вопрос журналистов о причине возвращения в начале апреля 20 тонн томатов из Свердловской области в Узбекистан, он рассказал, что все они были заражены вирусом коричневой морщинистости плодов.
"Это заболевание впервые появилось в 2014 году, 10 лет назад, вирусное заболевание, которое сохраняется долго в земле, несколько лет. Поэтому нужно принимать меры. Первое, в Узбекистане надо наладить диагностику", — объяснил он.
Опасен ли этот вирус с медицинской точки зрения или это исключительно фитосанитарная проблема, способен ли он уничтожить всю популяцию помидоров, и как употребление зараженных томатов отразиться на здоровье людей?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.