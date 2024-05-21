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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия
2024-05-21T17:40+0500
2024-05-21T17:40+0500
2024-05-21T17:40+0500
инфографика
еаэс
узбекистан
россия
торговля
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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За четыре месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $5,5 млрд.Месяцем ранее он превысил $4 млрд с начала года.Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза. С января по апрель общий внешнеторговый оборот республики с Россией составил $3,8 млрд, из них свыше $2,8 млрд приходится на импорт товаров из РФ в РУз.Для сравнения: с января по март 2024-го эти показатели составляли $2,8 млрд и $2 млрд соответственно.Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, еаэс, узбекистан, россия, торговля, экономика, инфографика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
инфографика, еаэс, узбекистан, россия, торговля, экономика, инфографика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия.
За четыре месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $5,5 млрд.
Месяцем ранее он превысил $4 млрд с начала года.
Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.
С января по апрель общий внешнеторговый оборот республики с Россией составил $3,8 млрд, из них свыше $2,8 млрд приходится на импорт товаров из РФ в РУз.
Для сравнения: с января по март 2024-го эти показатели составляли $2,8 млрд и $2 млрд соответственно.
Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.