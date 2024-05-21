https://uz.sputniknews.ru/20240521/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-43982846.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия

2024-05-21T17:40+0500

2024-05-21T17:40+0500

2024-05-21T17:40+0500

инфографика

еаэс

узбекистан

россия

торговля

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43974519_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_883ec1c4545474c4d8a6624d031ad34a.png

За четыре месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $5,5 млрд.Месяцем ранее он превысил $4 млрд с начала года.Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза. С января по апрель общий внешнеторговый оборот республики с Россией составил $3,8 млрд, из них свыше $2,8 млрд приходится на импорт товаров из РФ в РУз.Для сравнения: с января по март 2024-го эти показатели составляли $2,8 млрд и $2 млрд соответственно.Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, еаэс, узбекистан, россия, торговля, экономика, инфографика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции