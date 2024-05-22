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Российские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили опорник ВСУ под Харьковом
Российские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили опорник ВСУ под Харьковом
Sputnik Узбекистан
Разведка подтвердила уничтожение в блиндаже практически всего личного состава противника
2024-05-22T12:51+0500
2024-05-22T12:51+0500
2024-05-22T13:07+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Артиллеристы группировки "Север" двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказал РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка".По словам бойца, практически весь личный состав в блиндаже уничтожили, это подтвердила разведка."В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", — добавил собеседник агентства.
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россия артиллеристы харьковская область
россия артиллеристы харьковская область
Российские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили опорник ВСУ под Харьковом
12:51 22.05.2024 (обновлено: 13:07 22.05.2024)
Разведка подтвердила уничтожение в блиндаже практически всего личного состава противника.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Артиллеристы группировки "Север" двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказал РИА Новости
артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка".
"Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт – ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель", — сказал артиллерист.
По словам бойца, практически весь личный состав в блиндаже уничтожили, это подтвердила разведка.
"В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", — добавил собеседник агентства.