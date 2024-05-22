https://uz.sputniknews.ru/20240522/rossiya-artilleriya-xarkovskaya-oblast-43992153.html

Российские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили опорник ВСУ под Харьковом

Российские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили опорник ВСУ под Харьковом

Sputnik Узбекистан

Разведка подтвердила уничтожение в блиндаже практически всего личного состава противника

2024-05-22T12:51+0500

2024-05-22T12:51+0500

2024-05-22T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Артиллеристы группировки "Север" двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказал РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка".По словам бойца, практически весь личный состав в блиндаже уничтожили, это подтвердила разведка."В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", — добавил собеседник агентства.

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