Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану
11:50 22.05.2024 (обновлено: 13:05 22.05.2024)
© Хокимият Сурхандарьинской области Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан
© Хокимият Сурхандарьинской области
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Караван с гуманитарной помощью отправлен по поручению Шавката Мирзиёева. Груз доставили в Балхский район Афганистана через пограничный переход и раздадут пострадавшему от наводнения населению.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану для пострадавшего от наводнения населения, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
© Хокимият Сурхандарьинской области Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан
© Хокимият Сурхандарьинской области
В составе гуманитарного груза:
48 тонн муки;
22 тонны риса;
100 тыс. банок консервов;
44 тонны макаронных изделий;
25 тыс. литров растительного масла;
100 тыс. упаковок лапши быстрого приготовления;
100 специально оборудованных палаток на 10 человек;
96 резервуаров для хранения воды на 1 000 литров.
Грузовики с гумпомощью отправили по поручению президента Узбекистана и доставили в Балхский район Афганистана через пограничный переход.
Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в Хайратоне с участием спецпредставителя президента по Афганистану Исматуллы Иргашева и первого замхокима Сурхандарьинской области Шерзода Раджабова.
Представители афганской стороны выразили благодарность президенту и народу Узбекистана за помощь, оказанную в это непростое время.
Ранее гуманитарную помощь Афганистану Узбекистан направил в конце апреля.
© Хокимият Сурхандарьинской области Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан
© Хокимият Сурхандарьинской области
Напомним, что наводнения в Афганистане затронули провинции Фарьяб, Гор, Баглан, Тахар, Бадахшан. В результате стихийных бедствий погибли более 300 человек, пострадали свыше 1,5 тыс.