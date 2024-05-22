https://uz.sputniknews.ru/20240522/uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-afganistanu-43990647.html

Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану

Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану

Sputnik Узбекистан

Караван с гуманитарной помощью отправлен по поручению Шавката Мирзиёева. Груз доставили в Балхский район Афганистана через пограничный переход и раздадут пострадавшему от наводнения населению

2024-05-22T11:50+0500

2024-05-22T11:50+0500

2024-05-22T13:05+0500

общество

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану для пострадавшего от наводнения населения, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В составе гуманитарного груза:Грузовики с гумпомощью отправили по поручению президента Узбекистана и доставили в Балхский район Афганистана через пограничный переход.Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в Хайратоне с участием спецпредставителя президента по Афганистану Исматуллы Иргашева и первого замхокима Сурхандарьинской области Шерзода Раджабова.Представители афганской стороны выразили благодарность президенту и народу Узбекистана за помощь, оказанную в это непростое время.Ранее гуманитарную помощь Афганистану Узбекистан направил в конце апреля.Напомним, что наводнения в Афганистане затронули провинции Фарьяб, Гор, Баглан, Тахар, Бадахшан. В результате стихийных бедствий погибли более 300 человек, пострадали свыше 1,5 тыс.

узбекистан

афганистан

сурхандарьинская область

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общество, узбекистан, афганистан, гуманитарная помощь, сурхандарьинская область