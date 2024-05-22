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В Узбекистане появятся коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов
В Узбекистане появятся коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов
Sputnik Узбекистан
Специальные коридоры на крупных таможенных постах предназначены для транспортных средств со скоропортящейся плодоовощной продукцией
2024-05-22T16:49+0500
2024-05-22T16:49+0500
2024-05-22T18:18+0500
экономика
узбекистан
экспорт
плодоовощная продукция
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов появятся в Узбекистане на крупных таможенных постах, сообщает пресс-служба таможенного комитета республики.Коридоры предназначены в первую очередь для транспортных средств со скоропортящейся продукцией: капустой, луком, черешней, абрикосами.Чтобы упростить перенаправление транспорта в специальные коридоры ведомство рекомендовало перевозчикам сельхозпродукции устанавливать на автотранспорте специальный знак "Скоропортящийся груз", утвержденный межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации в 1996 году.Напомним, что в Узбекистане по постановлению Кабмина с 1 мая 2024 года введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию.Цель — предотвращение искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты и контроль поступления валютной выручки.Разница в снижении экспортной цены плодоовощной продукции может быть в размере, не превышающем 20% от рекомендуемой стоимости.По данным Агентства статистики, в январе – апреле 2024 года Узбекистан экспортировал за рубеж 514,8 тыс. тонн фруктов и овощей на $298,5 млн.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года экспортный показатель увеличился на 43,3% или на 155,6 тыс. тонн, в денежном выражении — на 16,5%.Основные рынки экспорта плодоовощной продукции в этот период — Россия (26,3%), Пакистан (24,2%), Казахстан (13%) и Китай (9,3%).
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узбекистан экспорт овощи фрукты коридоры таможенные посты
узбекистан экспорт овощи фрукты коридоры таможенные посты
В Узбекистане появятся коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов
16:49 22.05.2024 (обновлено: 18:18 22.05.2024)
Они предназначены для транспортных средств со скоропортящейся плодоовощной продукцией.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов появятся в Узбекистане на крупных таможенных постах, сообщает
пресс-служба таможенного комитета республики.
"На крупных приграничных таможенных постах с интенсивным движением товаров и транспортных средств таможенный комитет в приоритетном порядке установит отдельные коридоры, оборудованные специальными знаками, для ускоренного вывоза плодоовощной продукции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Коридоры предназначены в первую очередь для транспортных средств со скоропортящейся продукцией: капустой, луком, черешней, абрикосами.
Чтобы упростить перенаправление транспорта в специальные коридоры ведомство рекомендовало перевозчикам сельхозпродукции устанавливать на автотранспорте специальный знак "Скоропортящийся груз", утвержденный межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации в 1996 году.
Напомним, что в Узбекистане по постановлению Кабмина с 1 мая 2024 года введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию.
Цель — предотвращение искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты и контроль поступления валютной выручки.
Разница в снижении экспортной цены плодоовощной продукции может быть в размере, не превышающем 20% от рекомендуемой стоимости.
По данным Агентства статистики, в январе – апреле 2024 года Узбекистан экспортировал
за рубеж 514,8 тыс. тонн фруктов и овощей на $298,5 млн.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года экспортный показатель увеличился на 43,3% или на 155,6 тыс. тонн, в денежном выражении — на 16,5%.
Основные рынки экспорта плодоовощной продукции в этот период — Россия (26,3%), Пакистан (24,2%), Казахстан (13%) и Китай (9,3%).