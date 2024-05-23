https://uz.sputniknews.ru/20240523/andijan-fotoelektrostantsiya-rossiya-proyekt-44011319.html

В Андижане с российскими партнерами построят солнечную электростанцию мощностью 100 МВт

В Андижане с российскими партнерами построят солнечную электростанцию мощностью 100 МВт

Sputnik Узбекистан

Общая стоимость проекта $100 млн. Меморандум о его реализации подписали хоким региона и гендиректор российской компании "Зарубежнефть"

2024-05-23T18:36+0500

2024-05-23T18:36+0500

2024-05-23T18:36+0500

узбекистан

андижанская область

россия

проект

солнечная электростанция

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Андижанской области построят солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт, сообщает пресс-служба администрации региона.Меморандум о реализации данного проекта подписали в Москве хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и гендиректор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов.Документ предусматривает строительство солнечной электростанции общей мощностью 100 мегаватт в 2024 – 2026 годы в Андижанской области (на первом этапе 18 мегаватт на $18 млн). Общая стоимость проекта — $100 млн."Наряду с этим глава администрации Андижанской области провел переговоры с руководством дочерней компании госкорпорации "Росатом" — "Специальная энергетика" и АО "Зарубежнефть" о реализации проекта по переработке бытовых отходов и производству электроэнергии стоимостью $100 млн", — говорится в сообщении.Диалог о перспективах сотрудничества с российскими партнерами продолжился в ходе поездки делегации Узбекистана в Иркутскую область, сообщается на сайте правительства региона.Губернатор области Игорь Кобзев отметил, что Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ.Сотрудничает с республикой и Приангарье, поставляя в Узбекистан древесину и изделия из нее, алюминий, продукцию машиностроения.Кроме того, экспортируют топливно-энергетическую продукцию и продовольственные товары. В свою очередь в Иркутскую область из Узбекистана везут продукты питания – овощи и фрукты, товары народного потребления и текстильной промышленности.Стороны намерены расширить сотрудничество. Речь шла о взаимодействии в сфере легкой промышленности, туризма, трудовой миграции и образования.В ходе встречи российской стороне представили потенциал Андижанской области.Стороны сфокусировались на развитии взаимодействия в сфере легкой промышленности. В Иркутской области создан Байкальский кластер легкой промышленности, проводится Байкальский легкопромышленный форум, объединяющий десятки предпринимателей. Участники встречи договорились рассмотреть возможность поставок сырья из Узбекистана.

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