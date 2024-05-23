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ЕАЭС и Монголия укрепляют и расширяют взаимодействие

ЕАЭС и Монголия укрепляют и расширяют взаимодействие

Sputnik Узбекистан

Среди ключевых задач на ближайшую перспективу — активизация работы по ликвидации барьеров для развития торгово-экономического взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии

2024-05-23T15:23+0500

2024-05-23T15:23+0500

2024-05-23T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС и Монголии обсудили в Улан-Баторе на научной конференции "Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС", сообщает пресс-служба ЕЭК.Говоря о ключевых задачах на ближайшую перспективу, он отметил активизацию работы по ликвидации барьеров для развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Монголии.Министр подчеркнул важность перехода на национальные валюты при осуществлении платежей и использование собственных платежно-расчетных платформ.В числе других задач, по его словам, — возрождение кооперационных связей и наращивание совместных инвестиций путем создания совместных предприятий в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых, переработки сырья, а также реализации инфраструктурных и транспортно-логистических проектов.Все вопросы торгово-экономического сотрудничества будут находиться в фокусе внимания совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Монголии, созданной в соответствии с подписанным меморандумом. В деятельности рабочей группы активно участвуют не только представители ЕЭК и органов госуправления Монголии, но и представители заинтересованных министерств и ведомств, а также деловых кругов государств ЕАЭС.

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