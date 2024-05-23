https://uz.sputniknews.ru/20240523/gazovoye-sotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-44012463.html
Каковы пути увеличения мощности единой энергосистемы Центральной Азии – эксперт
Каковы пути увеличения мощности единой энергосистемы Центральной Азии – эксперт
Sputnik Узбекистан
По мнению главного редактора российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса Марцинкевича, речь идет не только о тразите газа, но и совместных производственных проектах
2024-05-23T19:15+0500
2024-05-23T19:15+0500
2024-05-23T19:15+0500
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О газовом сотрудничестве России со странами Центральной Азии, новых проектах в этой сфере, а также путях увеличения мощности единой энергосистемы региона рассказал главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" (РФ) Борис Марцинкевич.Эксперт поделился своим видением различных аспектов этого взаимодействия в ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе", прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Что поможет увеличить емкость объединенной энергосистемы Центральной Азии, какой синергетический эффект будет иметь реализация проекта создания подземного хранилища газа емкостью 10 млрд кубометров?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт газовое сотрудничество россия центральная азия перспективы
эксперт газовое сотрудничество россия центральная азия перспективы
Каковы пути увеличения мощности единой энергосистемы Центральной Азии – эксперт
Эксклюзив
По мнению главного редактора российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса Марцинкевича, речь идет не только о транзите газа, но и о совместных производственных проектах.
О газовом сотрудничестве России со странами Центральной Азии, новых проектах в этой сфере, а также путях увеличения мощности единой энергосистемы региона рассказал главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" (РФ) Борис Марцинкевич.
Эксперт поделился своим видением различных аспектов этого взаимодействия в ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе", прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Что поможет увеличить емкость объединенной энергосистемы Центральной Азии, какой синергетический эффект будет иметь реализация проекта создания подземного хранилища газа емкостью 10 млрд кубометров?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.