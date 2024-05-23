https://uz.sputniknews.ru/20240523/malaysia-novyy-etap-palmovoe-maslo-44009667.html

Малайзия открывает новый этап в устойчивом производстве пальмового масла

Малайзия открывает новый этап в устойчивом производстве пальмового масла

Sputnik Узбекистан

erid: F7NfYUJCUneLrXMwRFjR 23.05.2024, Sputnik Узбекистан

2024-05-23T14:51+0500

2024-05-23T14:51+0500

2024-05-23T14:51+0500

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малайзия

растительное масло

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Малайзия стала первой страной в мире, внедрившей методы производства пальмового масла, которые отвечают концепции устойчивого развития.Активная работа в этом направлении началась в начале 2000-х годов, именно тогда в стране принимались первые меры для решения экологических и социальных проблем, связанных с выращиванием пальмового масла.Благодаря комплексным проверкам и строгой сертификации малазийское пальмовое масло славится своим высоким качеством и универсальностью использования. За счет сбалансированного состава содержащихся в нем жирных кислот оно подходит для самых разных нужд – от кулинарии до непродовольственных применений, в частности для биодизельного топлива.Реклама. НОЧУ "Современная школа", ИНН 5047115239

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