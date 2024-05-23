https://uz.sputniknews.ru/20240523/malaysia-novyy-etap-palmovoe-maslo-44009667.html
Малайзия открывает новый этап в устойчивом производстве пальмового масла
Малайзия открывает новый этап в устойчивом производстве пальмового масла
Sputnik Узбекистан
erid: F7NfYUJCUneLrXMwRFjR 23.05.2024, Sputnik Узбекистан
2024-05-23T14:51+0500
2024-05-23T14:51+0500
2024-05-23T14:51+0500
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малайзия
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Малайзия стала первой страной в мире, внедрившей методы производства пальмового масла, которые отвечают концепции устойчивого развития.Активная работа в этом направлении началась в начале 2000-х годов, именно тогда в стране принимались первые меры для решения экологических и социальных проблем, связанных с выращиванием пальмового масла.Благодаря комплексным проверкам и строгой сертификации малазийское пальмовое масло славится своим высоким качеством и универсальностью использования. За счет сбалансированного состава содержащихся в нем жирных кислот оно подходит для самых разных нужд – от кулинарии до непродовольственных применений, в частности для биодизельного топлива.Реклама. НОЧУ "Современная школа", ИНН 5047115239
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реклама, малайзия, растительное масло, видео
реклама, малайзия, растительное масло, видео
Малайзия открывает новый этап в устойчивом производстве пальмового масла
Новости компаний
erid: F7NfYUJCUneLrXMwRFjR
Малайзия стала первой страной в мире, внедрившей методы производства пальмового масла, которые отвечают концепции устойчивого развития.
Активная работа в этом направлении началась в начале 2000-х годов, именно тогда в стране принимались первые меры для решения экологических и социальных проблем, связанных с выращиванием пальмового масла.
"Сейчас мы вывели этот вопрос на правительственный уровень, и теперь все наши плантации проходят процесс сертификации в рамках критериев устойчивого развития. Приверженность принципам устойчивого развития повышает репутацию и качество малазийского пальмового масла в глазах потребителей и компаний, которые заинтересованы в продукции, отвечающей нормам этичного потребления", - сообщил Sputnik кандидат технических наук Алексей Удовенко, региональный представитель Малайзийского Совета Производителей Пальмового Масла в России и СНГ.
Благодаря комплексным проверкам и строгой сертификации малазийское пальмовое масло славится своим высоким качеством и универсальностью использования. За счет сбалансированного состава содержащихся в нем жирных кислот оно подходит для самых разных нужд – от кулинарии до непродовольственных применений, в частности для биодизельного топлива.
Реклама. НОЧУ "Современная школа", ИНН 5047115239