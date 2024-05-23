https://uz.sputniknews.ru/20240523/minenergo-uzbekistan-permskiy-kray-sotrudnichestvo-44007657.html
Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве
Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Также республику планирует посетить еще одна бизнес-миссия российского региона
2024-05-23T14:22+0500
2024-05-23T14:22+0500
2024-05-23T15:13+0500
экономика
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россия
регион
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Представители Узбекистана и Пермского края подготовят дорожную карту о расширении сотрудничества, которая охватит сферы промышленной кооперации, образования и науки, сообщается в Telegram-канале губернатора края.Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым посетила Пермский край с официальным визитом. На полях стартовавшего 22 мая двухдневного форума "Дни пермского бизнеса" стороны обсудили партнерство в нефтегазовой промышленности, развитие импорта и экспорта промышленной продукции, а также другие вопросы.Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным делегация Узбекистана побывала на нескольких крупных промпредприятиях региона, а также ознакомились с разработками Пермского Научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование" по цифровизации месторождений полезных ископаемых.По его словам, утверждение такой дорожной карты — уникальный пример для Узбекистана.В свою очередь глава Минэнерго Узбекистана отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также будет способствовать развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности, сообщается на сайте правительства Пермского края. В апреле 2024 года делегация правительства Пермского края посетила Узбекистан для развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон республики.
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узбекистан россия сотрудничество минэнерго
узбекистан россия сотрудничество минэнерго
Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве
14:22 23.05.2024 (обновлено: 15:13 23.05.2024)
Также республику планирует посетить еще одна бизнес-миссия российского региона.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Представители Узбекистана и Пермского края подготовят дорожную карту о расширении сотрудничества, которая охватит сферы промышленной кооперации, образования и науки, сообщается
в Telegram-канале губернатора края.
Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым посетила Пермский край с официальным визитом. На полях стартовавшего 22 мая двухдневного форума "Дни пермского бизнеса" стороны обсудили партнерство в нефтегазовой промышленности, развитие импорта и экспорта промышленной продукции, а также другие вопросы.
Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным делегация Узбекистана побывала на нескольких крупных промпредприятиях региона, а также ознакомились с разработками Пермского Научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование" по цифровизации месторождений полезных ископаемых.
"С министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым обсудили вопросы промкооперации, совместные проекты в образовании и науке. Будем прорабатывать размещение наших производств на территории экономических зон Узбекистана. Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время", — сообщил Дмитрий Махонин.
По его словам, утверждение такой дорожной карты — уникальный пример для Узбекистана.
"Впервые министерство энергетики подпишет подобное соглашение с регионом России — Пермским краем. Благодарю Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова за поддержку этой инициативы!", — заявил он.
В свою очередь глава Минэнерго Узбекистана отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также будет способствовать развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности, сообщается на сайте правительства Пермского края.
"Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков", — сказал Журабек Мирзамахмудов.
В апреле 2024 года делегация правительства Пермского края посетила Узбекистан для развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон республики.