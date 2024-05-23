https://uz.sputniknews.ru/20240523/minenergo-uzbekistan-permskiy-kray-sotrudnichestvo-44007657.html

Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве

Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Также республику планирует посетить еще одна бизнес-миссия российского региона

2024-05-23T14:22+0500

2024-05-23T14:22+0500

2024-05-23T15:13+0500

экономика

министерство энергетики узбекистана

россия

регион

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Представители Узбекистана и Пермского края подготовят дорожную карту о расширении сотрудничества, которая охватит сферы промышленной кооперации, образования и науки, сообщается в Telegram-канале губернатора края.Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым посетила Пермский край с официальным визитом. На полях стартовавшего 22 мая двухдневного форума "Дни пермского бизнеса" стороны обсудили партнерство в нефтегазовой промышленности, развитие импорта и экспорта промышленной продукции, а также другие вопросы.Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным делегация Узбекистана побывала на нескольких крупных промпредприятиях региона, а также ознакомились с разработками Пермского Научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование" по цифровизации месторождений полезных ископаемых.По его словам, утверждение такой дорожной карты — уникальный пример для Узбекистана.В свою очередь глава Минэнерго Узбекистана отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также будет способствовать развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности, сообщается на сайте правительства Пермского края. В апреле 2024 года делегация правительства Пермского края посетила Узбекистан для развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон республики.

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