Путин провел заседание совета Агентства стратегических инициатив — главное
10:13 23.05.2024 (обновлено: 11:21 23.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
© POOL/
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Глава РФ предложил учредить ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также сделал ряд заявлений.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Перед его началом президент РФ осмотрел выставку "Технологический суверенитет", посвященную основным направлениям деятельности АСИ. Экспозиция размещена на площадке "Точка кипения Арбат". Это специальное пространство, где проходят лекции, семинары, мастер-классы и деловые игры Агентства. С 2013 года в 71 регионе России создано 182 "точки кипения".
Путину представили планы работы Агентства стратегических инициатив до 2030 года. Основная задача – поддержка социально-экономического развития регионов. Деятельность Агентства выстроена в рамках пяти инициатив (социальной, кадровой, технологической, экологической и предпринимательской) и будет способствовать достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Президенту РФ также рассказали о методах и классификациях, используемых АСИ для поиска решений в области обеспечения технологического суверенитета.
Российский лидер ознакомился со Стратегией устойчивого развития Приазовья до 2040 года, разработанной АСИ совместно с "ВЭБ.РФ". Документ будет реализован в сочетании с планами развития четырех новых регионов и модернизации угольной и металлургической промышленности Донбасса.
В ходе заседания наблюдательного совета АСИ Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.
Глава РФ предложил учредить ежегодную премию Агентства стратегических инициатив.
"Считаю, что лидеры проектов, имеющих высокую значимость, ценность для страны, для общества, достойны особого поощрения. Поэтому есть предложение ежегодно вручать им специальную премию Агентства", — сказал президент РФ.
Также Путин отметил:
гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах;
необходимость привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу;
надо идти по пути развития кооперации с дружественными государствами, с теми, кто хочет с нами работать, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономикам наших стран;
решения в технологической сфере должны быть эффективнее, "поскольку недоброжелателям будет труднее ограничивать РФ".
Кроме того, российский лидер предложил разработать систему стимулов для компаний, поддерживающих участников СВО, реализующих спецпроекты и вносящих вклад в укрепление технологического суверенитета.
Президент РФ назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки всей работы властей страны, выступив с предложением рассмотреть результаты рейтинга качества в регионах за 2023 год, который ежегодно формирует АСИ.