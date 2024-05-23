https://uz.sputniknews.ru/20240523/saudovskaya-araviya-zainteresovana-v-meditsinskix-kadrax-uzbekistana--prichiny-44008496.html
Саудовская Аравия заинтересована в медицинских кадрах Узбекистана — причины
Саудовская Аравия заинтересована в медицинских кадрах Узбекистана — причины
Sputnik Узбекистан
На встрече в посольстве Узбекистана в Саудовской Аравии представители дипведомства обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе привлечения медицинских работников для работы в саудовских клиниках.
2024-05-23T15:55+0500
2024-05-23T15:55+0500
2024-05-23T15:55+0500
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саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вопросы привлечения большего количества медицинских работников из Узбекистана в Саудовскую Аравию и их трудоустройства обсуждались на встрече в посольстве республики в этой стране. В переговорах принимали участие группа узбекских врачей, осуществляющих медицинскую деятельность в Саудовской Аравии, а также представители дипведомства, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи отмечалось, что на данный момент около 20 узбекских врачей, специализирующихся в различных областях, практикуют медицину в юго-восточных регионах Саудовской Аравии. Большинство из них проживают вместе с членами своих семей. Было подчеркнуто, что медики из Узбекистана пользуются большим уважением не только среди местного населения, но и общественности в целом. Местные клиники и агентства проявляют большой интерес к привлечению медработников из республики. И на сегодняшний день существуют широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области медицины.Участники встречи также обсудили осуществляемые в Узбекистане реформы в сфере здравоохранения, вопросы поддержки медицинских работников, создания новых учебных заведений и рабочих мест и другие вопросы сферы. Дипломаты рассказали о мерах, направленных на развитие сотрудничества в перспективных отраслях с Саудовской Аравией.Вместе с тем, состоялся обмен мнениями по реализации крупных инвестиционных проектов, деятельности в области медицины, систематической защите прав и интересов соотечественников, упорядоченному трудоустройству. Было решено наладить постоянную связь с врачами-соотечественниками в Саудовской Аравии.Обсуждалась также возможность обучения студентов из Саудовской Аравии в медицинских вузах Узбекистана.
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узбекистан саудовская аравия посольство встреча сотрудничество медработник врач
узбекистан саудовская аравия посольство встреча сотрудничество медработник врач
Саудовская Аравия заинтересована в медицинских кадрах Узбекистана — причины
На встрече в посольстве Узбекистана в Саудовской Аравии представители дипведомства обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе привлечения медицинских работников для работы в саудовских клиниках.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вопросы привлечения большего количества медицинских работников из Узбекистана в Саудовскую Аравию и их трудоустройства обсуждались на встрече в посольстве республики в этой стране. В переговорах принимали участие группа узбекских врачей, осуществляющих медицинскую деятельность в Саудовской Аравии, а также представители дипведомства, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи отмечалось, что на данный момент около 20 узбекских врачей, специализирующихся в различных областях, практикуют медицину в юго-восточных регионах Саудовской Аравии. Большинство из них проживают вместе с членами своих семей.
Было подчеркнуто, что медики из Узбекистана пользуются большим уважением не только среди местного населения, но и общественности в целом. Местные клиники и агентства проявляют большой интерес к привлечению медработников из республики. И на сегодняшний день существуют широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области медицины.
Участники встречи также обсудили осуществляемые в Узбекистане реформы в сфере здравоохранения, вопросы поддержки медицинских работников, создания новых учебных заведений и рабочих мест и другие вопросы сферы. Дипломаты рассказали о мерах, направленных на развитие сотрудничества в перспективных отраслях с Саудовской Аравией.
Вместе с тем, состоялся обмен мнениями по реализации крупных инвестиционных проектов, деятельности в области медицины, систематической защите прав и интересов соотечественников, упорядоченному трудоустройству. Было решено наладить постоянную связь с врачами-соотечественниками в Саудовской Аравии.
Обсуждалась также возможность обучения студентов из Саудовской Аравии в медицинских вузах Узбекистана.
“Принимая во внимание тот факт, что условия труда и заработная плата медицинских работников, приезжающих на работу в Саудовскую Аравию, соответствуют международным стандартам, а также относительно низкую плату за обучение в Узбекистане, предложено эффективно использовать возможности привлечения саудовской молодежи в национальные учебные заведения республики“, — говорится в сообщении Агентства.