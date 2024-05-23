https://uz.sputniknews.ru/20240523/saudovskaya-araviya-zainteresovana-v-meditsinskix-kadrax-uzbekistana--prichiny-44008496.html

Саудовская Аравия заинтересована в медицинских кадрах Узбекистана — причины

Саудовская Аравия заинтересована в медицинских кадрах Узбекистана — причины

Sputnik Узбекистан

На встрече в посольстве Узбекистана в Саудовской Аравии представители дипведомства обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе привлечения медицинских работников для работы в саудовских клиниках.

2024-05-23T15:55+0500

2024-05-23T15:55+0500

2024-05-23T15:55+0500

узбекистан

саудовская аравия

здравоохранение

врачи

медицина

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вопросы привлечения большего количества медицинских работников из Узбекистана в Саудовскую Аравию и их трудоустройства обсуждались на встрече в посольстве республики в этой стране. В переговорах принимали участие группа узбекских врачей, осуществляющих медицинскую деятельность в Саудовской Аравии, а также представители дипведомства, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи отмечалось, что на данный момент около 20 узбекских врачей, специализирующихся в различных областях, практикуют медицину в юго-восточных регионах Саудовской Аравии. Большинство из них проживают вместе с членами своих семей. Было подчеркнуто, что медики из Узбекистана пользуются большим уважением не только среди местного населения, но и общественности в целом. Местные клиники и агентства проявляют большой интерес к привлечению медработников из республики. И на сегодняшний день существуют широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области медицины.Участники встречи также обсудили осуществляемые в Узбекистане реформы в сфере здравоохранения, вопросы поддержки медицинских работников, создания новых учебных заведений и рабочих мест и другие вопросы сферы. Дипломаты рассказали о мерах, направленных на развитие сотрудничества в перспективных отраслях с Саудовской Аравией.Вместе с тем, состоялся обмен мнениями по реализации крупных инвестиционных проектов, деятельности в области медицины, систематической защите прав и интересов соотечественников, упорядоченному трудоустройству. Было решено наладить постоянную связь с врачами-соотечественниками в Саудовской Аравии.Обсуждалась также возможность обучения студентов из Саудовской Аравии в медицинских вузах Узбекистана.

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