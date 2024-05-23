https://uz.sputniknews.ru/20240523/uzbekistan-i-rossiya-razvivayut-tsifrovoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-fitosanitarii--podrobnee-44003027.html

Узбекистан и Россия развивают цифровое сотрудничество в области фитосанитарии — подробнее

Узбекистан и Россия развивают цифровое сотрудничество в области фитосанитарии — подробнее

Sputnik Узбекистан

Вопросы укрепления взаимодействия в области карантина и защиты растений, а также увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции между двумя странами обсудили в Россельхознадзоре.

2024-05-23T12:10+0500

2024-05-23T12:10+0500

2024-05-23T12:10+0500

узбекистан

россия

россельхознадзор

плодоовощная продукция

экспорт

товарооборот

сотрудничество

аграрии

агентство по карантину и защите растений узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/17/44001268_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d2a3bd89afb4f5688feb74ee53e172fc.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены развивать цифровое сотрудничество в области фитосанитарии. Перспективы такого взаимодействия и другие вопросы сферы обсудили на переговорах в Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт с гендиректором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.Отмечается, что в центре внимания участников были вопросы, связанные с интеграцией информационных систем ФГИС "Аргус-Фито" и АИС "e-Fitouz". В частности, согласование проектов Соглашения по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии между ведомствами и дорожной карты по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений на 2024-2025 годы.По мнению участников, потенциал взаимной торговли возможно расширить с помощью конкретных механизмов упрощения условий поставок и цифровизации надзора. Было подчеркнуто, что Россельхознадзор и Агентство по карантину и защите растений Узбекистана ведут работу над интеграцией информационных систем в области фитосанитарии. Это позволит облегчить контрольные процедуры, внедрить риск-ориентированный подход и сделать двустороннюю торговлю прозрачной.Кроме того, Сергей Данкверт и Иброхим Эргашев обсудили прошедший визит узбекской делегации в Россию, где гости ознакомились с деятельностью складов временного хранения, оптово-распределительных центров, крупных розничных торговых сетей в Новосибирске, Уфе и Москве. Вместе с тем, в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции между двумя странами.Отмечалось, что за последние годы товарооборот плодоовощной продукции значительно вырос. В качестве положительного опыта был отмечен созданный в Джизакской области агрологический центр “BMB-NRC Agrologistics” .В настоящее время цель — дальнейшее улучшение качества фруктов и овощей, при этом особое внимание нужно уделять сортировке и упаковке продукции, а также соблюдать фитосанитарные правила, подчеркнули участники.Заметный рост отмечен по таким культурам, как белокочанная капуста в 4 раза — с 18 тыс. тонн до 72 тыс. тонн, свежая хурма в 6,2 раза — с 233 тонн до 1,5 тыс. тонн, цветная капуста в 2,2 раза — с 2,6 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн, свежая морковь в 3,4 раза — с 3,4 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн.В заключение стороны отметили поступательное развитие деловых отношений между двумя странами и определили шаги для укрепления рабочих контактов и поддержки взаимовыгодной торговли.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

плодоовощная продукция товарооборот экспорт сотрудничество россельхознадзор агенство по карантину и защите растений узбекистана