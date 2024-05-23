Узбекистан и Россия развивают цифровое сотрудничество в области фитосанитарии — подробнее
© РоссельхознадзорВ Москве состоялись переговоры Сергея Данкверта с Генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.
© Россельхознадзор
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Вопросы укрепления взаимодействия в области карантина и защиты растений, а также увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции между двумя странами обсудили в Россельхознадзоре.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены развивать цифровое сотрудничество в области фитосанитарии. Перспективы такого взаимодействия и другие вопросы сферы обсудили на переговорах в Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт с гендиректором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
Отмечается, что в центре внимания участников были вопросы, связанные с интеграцией информационных систем ФГИС "Аргус-Фито" и АИС "e-Fitouz". В частности, согласование проектов Соглашения по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии между ведомствами и дорожной карты по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений на 2024-2025 годы.
© Агентства по карантину и защите растений Узбекистана В Москве состоялись переговоры Сергея Данкверта с Генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.
В Москве состоялись переговоры Сергея Данкверта с Генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.
© Агентства по карантину и защите растений Узбекистана
По мнению участников, потенциал взаимной торговли возможно расширить с помощью конкретных механизмов упрощения условий поставок и цифровизации надзора.
Было подчеркнуто, что Россельхознадзор и Агентство по карантину и защите растений Узбекистана ведут работу над интеграцией информационных систем в области фитосанитарии. Это позволит облегчить контрольные процедуры, внедрить риск-ориентированный подход и сделать двустороннюю торговлю прозрачной.
Кроме того, Сергей Данкверт и Иброхим Эргашев обсудили прошедший визит узбекской делегации в Россию, где гости ознакомились с деятельностью складов временного хранения, оптово-распределительных центров, крупных розничных торговых сетей в Новосибирске, Уфе и Москве.
Вместе с тем, в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции между двумя странами.
© Агентства по карантину и защите растений Узбекистана В Москве состоялись переговоры Сергея Данкверта с Генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.
В Москве состоялись переговоры Сергея Данкверта с Генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.
© Агентства по карантину и защите растений Узбекистана
Отмечалось, что за последние годы товарооборот плодоовощной продукции значительно вырос. В качестве положительного опыта был отмечен созданный в Джизакской области агрологический центр “BMB-NRC Agrologistics” .
“В центре создана фитосанитарная лаборатория для проверки продукции, экспортируемой в Россию. Это позволяет предотвратить порчу продукции, создать удобство для субъектов предпринимательства, предотвратить лишние хлопоты при оформлении документов”, — отметили участники.
В настоящее время цель — дальнейшее улучшение качества фруктов и овощей, при этом особое внимание нужно уделять сортировке и упаковке продукции, а также соблюдать фитосанитарные правила, подчеркнули участники.
“Отгрузки плодоовощной продукции из Узбекистана растут ежегодно на 20-30% и доля Узбекистана в импорте данных товаров в Россию на сегодняшний день составляет 10%. С начала 2024 года в Россию было ввезено около 156 тыс. тонн плодоовощных продуктов, что на 26% больше чем за аналогичный период 2023 года, когда было поставлено 124 тыс. тонн“, — говорится в сообщении.
Заметный рост отмечен по таким культурам, как белокочанная капуста в 4 раза — с 18 тыс. тонн до 72 тыс. тонн, свежая хурма в 6,2 раза — с 233 тонн до 1,5 тыс. тонн, цветная капуста в 2,2 раза — с 2,6 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн, свежая морковь в 3,4 раза — с 3,4 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн.
В заключение стороны отметили поступательное развитие деловых отношений между двумя странами и определили шаги для укрепления рабочих контактов и поддержки взаимовыгодной торговли.