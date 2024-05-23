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https://uz.sputniknews.ru/20240523/v-kremle-sostoyalis-peregovory-putina-s-korolem-baxreyna--o-chem-govorili-44011607.html
В Кремле состоялись переговоры Путина с королем Бахрейна — о чем говорили
В Кремле состоялись переговоры Путина с королем Бахрейна — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.
2024-05-23T17:58+0500
2024-05-23T18:01+0500
россия
бахрейн
переговоры
сотрудничество
кремль
меморандум
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает РИА Новости.Отмечается, что король прибыл в Россию с официальным визитом накануне с намерением обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также в повестку дня вошли международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке, с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.Первая часть встречи проходила в узком составе. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.В начале встречи российский лидер напомнил, что в 2025 году обе страны будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений.В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.Переговоры президента России с королем Бахрейна в Кремле продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран.В ходе встречи президент России заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами.По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.Вместе с тем во время встречи король Бахрейна рассказал, что Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.Президент России подарил королю Бахрейна длинную версию российского автомобиля Aurus.
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россия бахрейн переговоры сотрудничество меморандум ближний восток
россия бахрейн переговоры сотрудничество меморандум ближний восток

В Кремле состоялись переговоры Путина с королем Бахрейна — о чем говорили

17:58 23.05.2024 (обновлено: 18:01 23.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Президент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2024
© POOL
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По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что король прибыл в Россию с официальным визитом накануне с намерением обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Также в повестку дня вошли международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке, с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.
Первая часть встречи проходила в узком составе. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.
В начале встречи российский лидер напомнил, что в 2025 году обе страны будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений.

"За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал Путин.

В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.
Переговоры президента России с королем Бахрейна в Кремле продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Президент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2024
Президент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
© POOL
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В ходе встречи президент России заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами.

"Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", — сказал Путин.

По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.
Вместе с тем во время встречи король Бахрейна рассказал, что Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.

"Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", — сказал Аль Халифа.

По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.
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Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.
Президент России подарил королю Бахрейна длинную версию российского автомобиля Aurus.
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