В Кремле состоялись переговоры Путина с королем Бахрейна — о чем говорили
17:58 23.05.2024 (обновлено: 18:01 23.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
© POOL/
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По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что король прибыл в Россию с официальным визитом накануне с намерением обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Также в повестку дня вошли международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке, с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.
Первая часть встречи проходила в узком составе. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.
В начале встречи российский лидер напомнил, что в 2025 году обе страны будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений.
"За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал Путин.
В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.
Переговоры президента России с королем Бахрейна в Кремле продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Президент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
© POOL/
В ходе встречи президент России заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами.
"Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", — сказал Путин.
По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.
Вместе с тем во время встречи король Бахрейна рассказал, что Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.
"Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", — сказал Аль Халифа.
По итогам российско-бахрейнских переговоров в Кремле состоялась церемония подписания совместных документов.
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Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.
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