Какие витамины облегчают симптомы аллергии — врач
© Depositphotos.com / Deagreez1Мужчина чихает
© Depositphotos.com / Deagreez1
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По статистике ВОЗ, различными аллергиями страдают до 40% жителей планеты. Весной многие не выходят из дома без антигистаминных препаратов. Диетолог рассказал, как еще можно уменьшить проявление аллергических реакций.
Витамины и некоторые другие пищевые вещества могут снижать риск развития аллергии и помогать в ее лечении, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов.
Специалист особо выделил витамин С.
"Исследования показали, что витамин С может уменьшать проявления аллергических реакций, особенно в высоких дозах. Он действует иначе, чем антигистаминные препараты, снижая количество вырабатываемого организмом гистамина, а не блокируя рецепторы. Уровень гистамина может упасть примерно на 38% после приема 2 граммов витамина С. Положительный эффект отмечен при кожных аллергиях, рините и бронхиальной астме. Доза 7,5 грамма внутривенно у 97% пациентов уменьшала такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, зуд, беспокойство и проблемы со сном", – объяснил Семирядов.
Витамины.
Еще один борец с аллергией — витамин D.
"Авторы одного из исследований обнаружили, что дефицит витамина D является значимым фактором риска развития астмы и аллергического ринита. Прием добавок (содержащих витамин D, – ред.) снижает количество обострений. Более чем у ста детей с обострением атопического дерматита, участвовавших в исследовании, прием витамина D зимой приводил к уменьшению области экземы и индекса тяжести дерматита", – пояснил Дмитрий Семирядов.
Но не только витамины помогают бороться с аллергиями. Среди микроэлементов эффективным для профилактики и лечения аллергии считается селен. Однако, самостоятельно назначать себе его нельзя.
"Дефицит селена приводит к нарушению иммунного ответа. А прием селена может снизить воспаление и уменьшить симптомы астмы. Но помните, что селен – это непростой нутриент, его избыток может быть так же вреден, как и дефицит. Поэтому без специальных знаний, самостоятельно, в виде отдельной добавки его лучше не принимать", – предупредил Семирядов.
Некоторые исследования показали, что риск развития аллергии снижается при регулярном употреблении полиненасыщенных жирных кислот омега-3, добавил врач.
"Известно, что дети, рожденные от матерей, получавших омега-3 во время беременности, имели на 40% меньше риск развития аллергии на куриный белок. Добавки с омега-3 уменьшают аллергические реакции на пылевых клещей. Несколько исследований связывают употребление омега-3 с более низким риском развития астмы у детей. Это не значит, что абсолютно всем нужно принимать добавки, ведь жирная морская рыба – тоже отличный источник омега-3. Но важно отметить, что рыбный белок может сам по себе вызывать аллергию", – напомнил специалист.
Прежде чем начать принимать любые биологически активные добавки, необходимо проконсультироваться с врачом, резюмировал он.