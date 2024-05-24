https://uz.sputniknews.ru/20240524/allergiya-lecheniye-vrach-44022361.html

Какие витамины облегчают симптомы аллергии — врач

Какие витамины облегчают симптомы аллергии — врач

Sputnik Узбекистан

По статистике ВОЗ, различными аллергиями страдают до 40% жителей планеты. Весной многие не выходят из дома без антигистаминных препаратов. Диетолог рассказал, как еще можно уменьшить проявление аллергических реакций

2024-05-24T22:04+0500

2024-05-24T22:04+0500

2024-05-24T22:04+0500

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аллергия

витамины

здоровье

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Витамины и некоторые другие пищевые вещества могут снижать риск развития аллергии и помогать в ее лечении, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов.Специалист особо выделил витамин С."Исследования показали, что витамин С может уменьшать проявления аллергических реакций, особенно в высоких дозах. Он действует иначе, чем антигистаминные препараты, снижая количество вырабатываемого организмом гистамина, а не блокируя рецепторы. Уровень гистамина может упасть примерно на 38% после приема 2 граммов витамина С. Положительный эффект отмечен при кожных аллергиях, рините и бронхиальной астме. Доза 7,5 грамма внутривенно у 97% пациентов уменьшала такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, зуд, беспокойство и проблемы со сном", – объяснил Семирядов.Еще один борец с аллергией — витамин D. Но не только витамины помогают бороться с аллергиями. Среди микроэлементов эффективным для профилактики и лечения аллергии считается селен. Однако, самостоятельно назначать себе его нельзя.Некоторые исследования показали, что риск развития аллергии снижается при регулярном употреблении полиненасыщенных жирных кислот омега-3, добавил врач.Прежде чем начать принимать любые биологически активные добавки, необходимо проконсультироваться с врачом, резюмировал он.

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