https://uz.sputniknews.ru/20240524/bank-rossiya-kiberucheniya-eaeu-44019469.html

Банк России собирается провести киберучения с банками стран ЕАЭС

Банк России собирается провести киберучения с банками стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Кроме того, ЦБ РФ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников ЕАЭС и БРИКС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам

2024-05-24T11:41+0500

2024-05-24T11:41+0500

2024-05-24T13:56+0500

россия

центробанк россии

еаэс

брикс

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС, сообщается на официальном сайте регулятора.В программе учений — отработка взаимодействия, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях.Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. Годом ранее велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направили соответствующие анкеты.В Банке России также отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества регулятор изучает уникальный опыт коллег по противодействию мошенникам."Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", — говорится в сообщении.

россия

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