https://uz.sputniknews.ru/20240524/bank-rossiya-kiberucheniya-eaeu-44019469.html
Банк России собирается провести киберучения с банками стран ЕАЭС
Банк России собирается провести киберучения с банками стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Кроме того, ЦБ РФ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников ЕАЭС и БРИКС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам
2024-05-24T11:41+0500
2024-05-24T11:41+0500
2024-05-24T13:56+0500
россия
центробанк россии
еаэс
брикс
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС, сообщается на официальном сайте регулятора.В программе учений — отработка взаимодействия, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях.Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. Годом ранее велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направили соответствующие анкеты.В Банке России также отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества регулятор изучает уникальный опыт коллег по противодействию мошенникам."Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", — говорится в сообщении.
россия
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банки страны еаэс цб рф кибератаки противодействие мошенники
банки страны еаэс цб рф кибератаки противодействие мошенники
Банк России собирается провести киберучения с банками стран ЕАЭС
11:41 24.05.2024 (обновлено: 13:56 24.05.2024)
Кроме того, ЦБ РФ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран-участниц ЕАЭС и БРИКС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС, сообщается
на официальном сайте регулятора.
В программе учений — отработка взаимодействия, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях.
"С банками государств – участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов", — говорится в сообщении.
Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. Годом ранее велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направили соответствующие анкеты.
В Банке России также отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества регулятор изучает уникальный опыт коллег по противодействию мошенникам.
"Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", — говорится в сообщении.