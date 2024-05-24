В Бишкеке прошло заседание руководителей спецслужб СНГ — подробности
15:59 24.05.2024 (обновлено: 16:08 24.05.2024)
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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Участники обсудили меры борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке прошло очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, сообщает Sputnik Кыргызстан.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
В нем участвовали председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, глава ФСБ России Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и другие главы спецслужб стран СНГ.
Они обсудили, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах Содружества, улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.
В фокусе внимания находилась выработка единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.
С участниками заседания встретился президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он заявил, что события в подмосковном "Крокус сити холле" с многочисленными человеческими жертвами вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности наших государств.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Жапаров отметил наиболее острую в сфере безопасности проблему терроризма и экстремизма.
"Ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Необходимо отметить, что в последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы, наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм", — подчеркнул он.
По словам Жапарова, Совет глав спецслужб сегодня — одна из важных структур по борьбе с экстремистско-террористической угрозой, которая принимает все большие масштабы. Он подчеркнул, что в этих условиях решения совета являются залогом обеспечения безопасности государств-участников СНГ.
Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" показали, что сегодня терроризм остается острейшей проблемой современности, заявил глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOГлава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Он подчеркнул, что терроризм также угрожает функционированию всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству, независимо от его экономической, военной мощи и географического расположения.
Также, по словам Ташиева, на этноконфессиональную обстановку во всех странах мира, прежде всего в странах с преобладанием мусульманского населения, негативно повлияла эскалация палестино-израильского конфликта.
Заявления главы ФСБ России Александра Бортникова:
Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокусе". По этому делу уже задержаны 20 человек, включая непосредственных исполнителей и пособников теракта;
Ситуация на пространстве СНГ и в целом в мире остается напряженной: США, Великобритания, их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал гибридной войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов;
Под давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные и международные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Вместо этого идет тиражирование неработающих искусственных так называемых "формул мира";
Мы фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций Ближнего Востока и Северной Африки и Афганистана. Часть их используется для дальнейшей террористической экспансии на пространстве Содружества;
Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать эту площадку для воздействия на весь регион.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) Александр Бортников
© Sputnik / Евгений Биятов/
Заявление об угрозе глобального конфликта сделал Генсек СНГ Сергей Лебедев.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"К сожалению, мир вновь находится под угрозой глобального конфликта. Его предвестники — это не только эпицентр геополитического противостояния на Украине, но и взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобских настроений, активизация на этом фоне международных террористических организаций", — указано в обращении Лебедева к участникам заседания, которое зачитал его первый заместитель Леонид Анфимов.
По словам генсека, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" — это очередной вызов интеграционным процессам в СНГ.
"Прямо скажем, это событие помимо проблем безопасности ставит перед нами непростые задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Здесь нельзя не упомянуть о проблематике радикализации отдельных категорий населения в наших странах", — отметил Лебедев,
Он добавил, что в настоящее время в СНГ ведут активную работу по дерадикализации лиц, склонных к вливанию в ряды террористических организаций.
В свою очередь, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов напомнил, что по инициативе Узбекистана с 2021 года на площадке Содружества идет работа по согласованию проекта Программы сотрудничества государств-участников СНГ в области дерадикализации.
Он особо подчеркнул, что в условиях беспрецедентного роста напряженности альтернативы многопрофильному сотрудничеству государств-участников СНГ в сфере безопасности не существует.
"Органы Содружества планомерно расширяют сферу практического взаимодействия путем наращивания результативности совместных оперативно-профилактических мероприятий, подготовки кадров и обмена профессиональным опытом, улучшения оперативных и материально-технических возможностей, информационно-аналитической и научной деятельности", – отметил первый заместитель Генерального секретаря СНГ.
Заявления главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина:
Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России;
Спецслужбы США и Великобритании используют террористические организации в своих целях. Стремление блока западных стран — сохранить свое господство, свою гегемонию;
Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" — это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в стране и разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Sputnik / Евгений Биятов/
В ходе 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия и результаты выполнения в 2023 году Программы сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Участники приняли совместный аналитический документ, отражающий комплексную оценку и прогноз развития угроз безопасности на пространстве СНГ.
Кроме того, члены Совета одобрили Решение о создании базовой организации государств-участников СНГ по обучению кадров в сфере противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма.