https://uz.sputniknews.ru/20240524/bishkek-zasedaniye-rukovoditeli-spetsslujby-sng-44024790.html

В Бишкеке прошло заседание руководителей спецслужб СНГ — подробности

В Бишкеке прошло заседание руководителей спецслужб СНГ — подробности

Sputnik Узбекистан

Участники обсудили меры борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом

2024-05-24T15:59+0500

2024-05-24T15:59+0500

2024-05-24T16:08+0500

кыргызстан

бишкек

спецслужбы

снг

сергей нарышкин

александр бортников

россия

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке прошло очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, сообщает Sputnik Кыргызстан.В нем участвовали председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, глава ФСБ России Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и другие главы спецслужб стран СНГ.Они обсудили, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах Содружества, улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.В фокусе внимания находилась выработка единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.С участниками заседания встретился президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он заявил, что события в подмосковном "Крокус сити холле" с многочисленными человеческими жертвами вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности наших государств.Жапаров отметил наиболее острую в сфере безопасности проблему терроризма и экстремизма.По словам Жапарова, Совет глав спецслужб сегодня — одна из важных структур по борьбе с экстремистско-террористической угрозой, которая принимает все большие масштабы. Он подчеркнул, что в этих условиях решения совета являются залогом обеспечения безопасности государств-участников СНГ.Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" показали, что сегодня терроризм остается острейшей проблемой современности, заявил глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.Он подчеркнул, что терроризм также угрожает функционированию всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству, независимо от его экономической, военной мощи и географического расположения.Также, по словам Ташиева, на этноконфессиональную обстановку во всех странах мира, прежде всего в странах с преобладанием мусульманского населения, негативно повлияла эскалация палестино-израильского конфликта.Заявления главы ФСБ России Александра Бортникова:Заявление об угрозе глобального конфликта сделал Генсек СНГ Сергей Лебедев.По словам генсека, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" — это очередной вызов интеграционным процессам в СНГ.Он добавил, что в настоящее время в СНГ ведут активную работу по дерадикализации лиц, склонных к вливанию в ряды террористических организаций.В свою очередь, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов напомнил, что по инициативе Узбекистана с 2021 года на площадке Содружества идет работа по согласованию проекта Программы сотрудничества государств-участников СНГ в области дерадикализации.Он особо подчеркнул, что в условиях беспрецедентного роста напряженности альтернативы многопрофильному сотрудничеству государств-участников СНГ в сфере безопасности не существует.Заявления главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина:В ходе 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия и результаты выполнения в 2023 году Программы сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.Участники приняли совместный аналитический документ, отражающий комплексную оценку и прогноз развития угроз безопасности на пространстве СНГ.Кроме того, члены Совета одобрили Решение о создании базовой организации государств-участников СНГ по обучению кадров в сфере противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма.

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заседание руководители спецслужб снг бишкек