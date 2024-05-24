https://uz.sputniknews.ru/20240524/putin-uzbekistan-vizit-may-2024-44028733.html
Стали известны подробности предстоящего визита Путина в Узбекистан
Стали известны подробности предстоящего визита Путина в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Программа пребывания в республике российского лидера включает переговоры на высшем уровне, а также участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России
2024-05-24T18:18+0500
2024-05-24T18:18+0500
2024-05-24T18:51+0500
политика
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президент рф
владимир путин
государственный визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом, программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, сообщает пресс-служба главы РУз.Особое внимание стороны уделят расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. По итогам саммита планируют принять пакет двусторонних документов.Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.В преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий: встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.
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путин узбекистан государственный визит программа
путин узбекистан государственный визит программа
Стали известны подробности предстоящего визита Путина в Узбекистан
18:18 24.05.2024 (обновлено: 18:51 24.05.2024)
Программа пребывания в республике российского лидера включает переговоры на высшем уровне, а также участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
По приглашению Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом, программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, сообщает
пресс-служба главы РУз.
"В соответствии с программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне. В повестку дня предстоящей встречи включены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделят расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена.
По итогам саммита планируют принять пакет двусторонних документов.
Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.
В преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий: встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.