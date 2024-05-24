https://uz.sputniknews.ru/20240524/putin-uzbekistan-vizit-may-2024-44028733.html

Стали известны подробности предстоящего визита Путина в Узбекистан

Стали известны подробности предстоящего визита Путина в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Программа пребывания в республике российского лидера включает переговоры на высшем уровне, а также участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России

2024-05-24T18:18+0500

2024-05-24T18:18+0500

2024-05-24T18:51+0500

политика

россия

президент рф

владимир путин

государственный визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом, программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, сообщает пресс-служба главы РУз.Особое внимание стороны уделят расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. По итогам саммита планируют принять пакет двусторонних документов.Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.В преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий: встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.

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узбекистан

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