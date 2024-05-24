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Эксперт: Для кого в первую очередь важна стабильность в Центральной Азии
Эксперт: Для кого в первую очередь важна стабильность в Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
По мнению политолога Руслан Сафарова, устойчивое экономическое развитие, позитивная социально-политическая обстановка в странах ЦА создает базис для нового геостратегического устройства Евразии
2024-05-24T13:45+0500
2024-05-24T13:45+0500
2024-05-24T13:45+0500
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О геополитических и геоэкономических аспектах газового сотрудничества стран Центральной Азии и России рассказал политолог, эксперт Финансового университета РФ Руслан Сафаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.При этом речь идет о стратегическом, долгосрочном взаимодействии России и ЦА.По мнению Сафарова, устойчивое экономическое развитие, позитивная социально-политическая обстановка в странах ЦА создает базис для нового геостратегического устройства Евразии.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт ца стабильность важность устойчивость экономическое развитие
эксперт ца стабильность важность устойчивость экономическое развитие
Эксперт: Для кого в первую очередь важна стабильность в Центральной Азии
Эксклюзив
По мнению политолога Руслан Сафарова, устойчивое экономическое развитие, позитивная социально-политическая обстановка в странах ЦА создает базис для нового геостратегического устройства Евразии.
О геополитических и геоэкономических аспектах газового сотрудничества стран Центральной Азии и России рассказал политолог, эксперт Финансового университета РФ Руслан Сафаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"У России избыток энергоресурсов, у Центральной Азии их не хватает. Если мы наладим прочное сотрудничество в этой сфере, а затем распространим этот опыт на сельское хозяйство и промышленность, то у нас будет стабильная Центральная Азия. Это важно и для Москвы, и для Пекина, а также для Дели и Тегерана", — считает эксперт.
При этом речь идет о стратегическом, долгосрочном взаимодействии России и ЦА.
По мнению Сафарова, устойчивое экономическое развитие, позитивная социально-политическая обстановка в странах ЦА создает базис для нового геостратегического устройства Евразии.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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