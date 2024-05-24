Эксперт: Для кого в первую очередь важна стабильность в Центральной Азии

"У России избыток энергоресурсов, у Центральной Азии их не хватает. Если мы наладим прочное сотрудничество в этой сфере, а затем распространим этот опыт на сельское хозяйство и промышленность, то у нас будет стабильная Центральная Азия. Это важно и для Москвы, и для Пекина, а также для Дели и Тегерана", — считает эксперт.