https://uz.sputniknews.ru/20240524/russkoe-orujie-fab-solntsepek-i-tosochka-dali-prikurit-krakenu--44022632.html

Русское оружие: ФАБ, "Солнцепек" и "Тосочка" дали прикурить "Кракену"

Русское оружие: ФАБ, "Солнцепек" и "Тосочка" дали прикурить "Кракену"

Sputnik Узбекистан

Опыт применения на украинском ТВД подтвердил высочайшую эффективность российских корректируемых авиабомб крупного калибра и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка"

2024-05-24T14:55+0500

2024-05-24T14:55+0500

2024-05-24T14:58+0500

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Российская армия доминирует на поле боя. Объем производства оружия и боеприпасов российским ОПК кратно превосходит консолидированный потенциал ВПК всех стран НАТО, включая США. Киевский режим настойчиво требует от Запада новых "пакетов" военной помощи, которая лишь увеличивает потери ВСУ. По информации Reuters, только в апреле по позициям украинской армии прилетели более 3 200 управляемых планирующих фугасных авиабомб (ФАБ) – боеприпасы калибра от 500 кг до 3 000 кг гарантированно подавляют всякое сопротивление противника.Столь же могущественны тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Тосочка" с дальностью стрельбы термобарическими (объемно-детонирующими) реактивными снарядами 10 км и 20 км соответственно. Грозные ТОС в мае ускоряют освобождение от бандеровцев Харьковской области, в частности, очень важного для обороны ВСУ города Волчанска. Там российские "Солнцепеки" изрядно уменьшили количество бойцов специального формирования "Кракен" (ГУР).Поставляемое киевскому режиму натовское вооружение безусловно проигрывает в противостоянии с российскими высокоточными планирующими авиабомбами калибра 1500 кг и всевыжигающими 220-мм снарядами "Солнцепеков"/"Тосочек". Поражающие свойства таких боеприпасов сравнимы с применением тактического ядерного оружия – они уничтожают все живое. Причем количество прилетов высокоточных "валькирий" и адресной "геенны огненной" на позициях ВСУ постоянно растет. За время СВО тяжелые огнеметные подразделения выполнили более 4 000 боевых задач.Российский ОПК в 12 раз увеличил производство огнеметных снарядов, в два раза – ФАБ-1500 (с УМПК), которых в арсеналах и без того было много. В 2024-м начался массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Специалисты модернизируют боеприпасы "Солнцепека" по дальности, а на основе инженерной машины дистанционного минирования "Земледелие" создается новейшая унифицированная система "Возрождение", которая сможет наносить и термобарические, и "обычные" удары реактивными снарядами РСЗО "Ураган".Умные и проницательные "валькирии"Ударная авиация ВКС России активно применяет ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) – более 100 ударов ежесуточно. Высокоточные, могущественные авиабомбы калибра 1500 кг предназначены для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (то есть вне зоны ПВО). Каждый такой боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки, и "выметает" укрепрайоны, вооружение и целые подразделения ВСУ.Фронтовой бомбардировщик Су-34 может нести две ФАБ-1500, и одним ударом уничтожить фортификационные сооружения, живую силу противника на площади четыре квадратных километра, на глубине до 20 метров. Дальность планирующего полета авиабомбы к цели по разным данным составляет до 70-150 км, зависит от скорости и высоты сброса.Западные системы ПВО здесь бессильны, а еще натовских стратегов огорчает отсутствие "прямого аналога" российской проницательной "валькирии" в США – умная и высокоточная ФАБ-1500 (отклонение от цели – до 5 метров) заметно мощнее самой крупной авиабомбы Пентагона массой 900 кг.По данным специалистов, взрывная волна российской ФАБ-250 уничтожает живую силу противника в радиусе 10 метров (без учета раненых и контуженных), выжить можно на удалении в 40 метров. Авиабомба ФАБ-1500 гарантирует смерть от взрывной волны на удалении в 18 метров, спасительная зона начинается в 75 метрах. "Монстр" ФАБ-3000 зачищает все живое в радиусе 24 метра, избежать тяжелой контузии будет сложно даже в 200 метрах. Таким образом, российские высокоточные авиабомбы крупного калибра ускоряют ход и достижение целей СВО. По признанию американской газеты The Washington Post, ФАБ-1500 с УМПК "добавили новую разрушительную огневую мощь российской кампании", еще более "изменили баланс сил на линии фронта".Машины Судного дняСпастись от разрыва термобарических боеприпасов практически невозможно. В одном залпе ТОС-1А "Солнцепек" (на базе танка Т-72) – 24 снаряда, которые способны уничтожить объекты противника на площади 40 тысяч кв. метров. Могущество этой системы на дальности до 10 км значительно превосходит классическую артиллерию. Головная часть 220-мм реактивного термобарического боеприпаса (217 кг) содержит состав, который при достижении цели "слегка подрывается" для формирования аэрозольного облака. Затем основной заряд инициирует объемный взрыв с температурой в эпицентре до 3000 градусов Цельсия. Противник уничтожается также огромным перепадом давления.Наведение реактивных снарядов на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя. В ходе СВО отработаны разведка и корректировка ударов с привлечением подразделений БПЛА. Время подготовки к ведению огня после остановки – 90 секунд. Длительность полного залпа – не более 12 секунд (возможны одиночные и парные пуски). Бронированный "Солнцепек" может действовать с открытых и закрытых позиций. Система защиты от оружия массового поражения обеспечивает безопасность экипажа (три человека) герметизацией кабины. Масса боевой машины – 44 тонны. Максимальная скорость – 65 км/час, запас хода по шоссе – 550 км.Уникальный "Солнцепек" остался незаменимым, даже после появления в войсках в 2021 году новой системы ТОС-2 "Тосочка", повышенной дальности и точности, на базе автомобиля (20 тонн) повышенной проходимости, со спутниковой навигацией и средствами радиоэлектронной борьбы."Тосочка" успешно прошла боевое крещение в зоне СВО осенью 2023 года, и сегодня подразделения ВСУ боятся этой системы как Судного дня. В залпе – 18 снарядов (новой модификации или ТОС-1А). Система управления огнем ТОС-2 полностью автоматизирована, точность повышена. По информации Ростеха, дальность стрельбы "увеличена в разы".Время развертывания на позиции – меньше одной минуты. Колесная база позволяет оперативнее перемещаться на большие расстояния по дорогам общего пользования. С учетом опыта боевого применения и пожеланий специалистов Минобороны РФ, "Тосочка" постоянно совершенствуется. Между тем, в Америке уже заметили новейшую (перспективную) российскую разработку – ТОС-3 "Дракон", большей дальности, на гусеничной базе.Российские тяжелые огнеметные системы удачно компенсировали принципиальное отсутствие в зоне СВО оружия массового поражения, и чрезвычайно востребованы. Из войск РХБЗ они успешно "перекочевали" в подразделения ВДВ и другие войска.Ранее польское издание Interia заметило, что ТОС-2 – плохая новость для ВСУ. Американский портал 19FortyFive отметил рост эффективности и точности боевого применения систем российских ТОС в интеграции с разведывательными беспилотниками. The National Interest намекнул на искусственный интеллект российской термобарической системы: "Гениальная путинская ракетная пусковая установка сможет самостоятельно поражать цели". А все попытки "скопировать" российскую ТОС (в Германии, США, Южной Африке, Южной Корее) оказались безуспешными. Сегодня натовские стратеги знают, что ожидает их войска в гипотетической ситуации прямого военного конфликта с Россией на украинском ТВД.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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