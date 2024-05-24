https://uz.sputniknews.ru/20240524/uzbekistan-belarus-turizm-sotrudnichestvo-44017353.html

Узбекистан и Беларусь намерены создать постоянно действующую комиссию по туризму

Узбекистан и Беларусь намерены создать постоянно действующую комиссию по туризму

Sputnik Узбекистан

Кроме того, предприятия "Белорустурист" и "Белпрофсоюзкурорт" будут сотрудничать с аналогичными организациями Узбекистана

2024-05-24T10:40+0500

2024-05-24T10:40+0500

2024-05-24T10:48+0500

узбекистан

беларусь

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют создать постоянно действующую комиссию по туризму. Соответствующей договоренности достигли председатель Комитета по туризму Минэкологии РУз Умид Шодиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в ходе встречи, прошедшей в рамках визита узбекской делегации в эту страну, сообщает ИА "Дунё".Белорусской стороне представили информацию об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане: исторических центрах Бухары, Самарканда, Шахрисабза, внутренней крепости Ичан-Кала в Хиве, а также о Западном Тянь-Шане и Зарафшан-Каракумском коридоре Великого шелкового пути, на котором расположены природные заповедники.Стороны обсудили сотрудничество туроператора "Беларустурист" и санаторно-курортного предприятия "Белпрофсоюзкурорт" с аналогичными организациями Узбекистана."Были рассмотрены совместные инициативы по развитию двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов взаимодействия в туристической отрасли", — говорится в сообщении.

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