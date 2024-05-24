https://uz.sputniknews.ru/20240524/uzbekistan-sport-obrazovaniye-prezentatsiya-mirziyoyev-44016830.html

В Узбекистане появится Государственная спортивная академия

В Узбекистане появится Государственная спортивная академия

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили планы по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований.

2024-05-24T09:33+0500

2024-05-24T09:33+0500

2024-05-24T10:14+0500

узбекистан

спорт

образование

презентация

шавкат мирзиёев

соревнования

кураш

футзал

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Государственную спортивную академию. Об этом стало известно в ходе презентации по развитию спортивного образования, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.В настоящее время в Яшнабадском районе Ташкента строят Олимпийский городок. В 2025 году там пройдут летние Азиатские игры среди молодежи.В дальнейшем, чтобы эффективно использовать данный объект, в нем планируют разместить Государственную спортивную академию Узбекистана.С 2025/2026 учебного года академия начнет обучение по трем направлениям бакалавриата и шести магистерским специальностям. Ее выпускники получат тренерский сертификат на 6 лет. Выпускников олимпийских и паралимпийских колледжей будут принимать сразу на второй курс.Президент поручил ответственным лицам организовать деятельность кафедр и учебные программы на основе передового зарубежного опыта, а также привлечь высококвалифицированных специалистов.Еще одной новостью в сфере спортивного образования станет создание школ мастерства по национальному виду спорта — курашу.Речь шла и о подготовке к крупным спортивным мероприятиям. FIFA приняла решение о проведении в этом году в Узбекистане чемпионата мира по футзалу. Соревнования с участием 24 сильнейших команд мира пройдут с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Андижане и Бухаре. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тыс. болельщиков.Для проведения чемпионата на высоком уровне решено создать организационный комитет под председательством премьер-министра. Также Мирзиёеву представили отчет о подготовке к Парижской олимпиаде.

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