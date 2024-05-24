В Узбекистане появится Государственная спортивная академия
09:33 24.05.2024 (обновлено: 10:14 24.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Шавкату Мирзиёеву доложено о планах по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главе республики представили планы по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Государственную спортивную академию. Об этом стало известно в ходе презентации по развитию спортивного образования, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Шавкату Мирзиёеву доложено о планах по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований.
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о планах по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время в Яшнабадском районе Ташкента строят Олимпийский городок. В 2025 году там пройдут летние Азиатские игры среди молодежи.
В дальнейшем, чтобы эффективно использовать данный объект, в нем планируют разместить Государственную спортивную академию Узбекистана.
"При академии будут также созданы Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта и Институт повышения квалификации специалистов. В структуре академии откроются Научно-практический центр спортивной медицины, Информационно-библиотечный центр, а также Центр изучения истории Узбекистана и иностранных языков", — говорится в сообщении.
С 2025/2026 учебного года академия начнет обучение по трем направлениям бакалавриата и шести магистерским специальностям. Ее выпускники получат тренерский сертификат на 6 лет. Выпускников олимпийских и паралимпийских колледжей будут принимать сразу на второй курс.
Президент поручил ответственным лицам организовать деятельность кафедр и учебные программы на основе передового зарубежного опыта, а также привлечь высококвалифицированных специалистов.
Еще одной новостью в сфере спортивного образования станет создание школ мастерства по национальному виду спорта — курашу.
"В мире этим видом занимаются 30 миллионов человек, в Узбекистане — 30 тыс. человек профессионально, еще больше — на любительском уровне. В связи с этим планируется открытие школы мастерства по курашу в каждом областном центре. В школу будут набраны 140 учеников по итогам конкурсного отбора среди детей 5-11 классов", — говорится в сообщении.
Речь шла и о подготовке к крупным спортивным мероприятиям. FIFA приняла решение о проведении в этом году в Узбекистане чемпионата мира по футзалу. Соревнования с участием 24 сильнейших команд мира пройдут с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Андижане и Бухаре. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тыс. болельщиков.
Для проведения чемпионата на высоком уровне решено создать организационный комитет под председательством премьер-министра. Также Мирзиёеву представили отчет о подготовке к Парижской олимпиаде.