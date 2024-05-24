https://uz.sputniknews.ru/20240524/v-tashkente-obsudili-voprosy-izmeneniya-klimata-44027546.html

В Ташкенте обсудили вопросы изменения климата — видео

В Ташкенте обсудили вопросы изменения климата — видео

Sputnik Узбекистан

Семинар по вопросам изменения климата и поддержки устойчивого развития на базе филиала МГИМО в Ташкенте поможет госслужащим Узбекистана лучше разбираться в вопросах климатической повестки

2024-05-24T17:15+0500

2024-05-24T17:15+0500

2024-05-24T18:37+0500

видео

эксклюзив

ташкент

экология

узбекистан

россия

климат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/18/44017543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08719d73e4297f3541271ae5e68a2b1c.jpg

В Узбекистане 22–24 мая на базе Ташкентского филиала МГИМО прошел образовательный курс "Климатическая проблематика через призму международного, национального и корпоративного регулирования".Организаторы мероприятия — МИД России, Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Минэкологии Узбекистана.Цель — повысить компетенции госслужащих в вопросах, касающихся борьбы с изменением климата, ESG-трансформации, деятельности профильных международных организаций и правовой базы сферы.Какие планы у России по достижению углеродной нейтральности, к каким последствиям из-за западных санкций приводит увеличение полетного времени воздушных судов и отказ от российского природного газа в пользу сжиженного? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан россия изменение климата сотрудничество