https://uz.sputniknews.ru/20240524/v-tashkente-obsudili-voprosy-izmeneniya-klimata-44027546.html
В Ташкенте обсудили вопросы изменения климата — видео
В Ташкенте обсудили вопросы изменения климата — видео
Sputnik Узбекистан
Семинар по вопросам изменения климата и поддержки устойчивого развития на базе филиала МГИМО в Ташкенте поможет госслужащим Узбекистана лучше разбираться в вопросах климатической повестки
2024-05-24T17:15+0500
2024-05-24T17:15+0500
2024-05-24T18:37+0500
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В Узбекистане 22–24 мая на базе Ташкентского филиала МГИМО прошел образовательный курс "Климатическая проблематика через призму международного, национального и корпоративного регулирования".Организаторы мероприятия — МИД России, Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Минэкологии Узбекистана.Цель — повысить компетенции госслужащих в вопросах, касающихся борьбы с изменением климата, ESG-трансформации, деятельности профильных международных организаций и правовой базы сферы.Какие планы у России по достижению углеродной нейтральности, к каким последствиям из-за западных санкций приводит увеличение полетного времени воздушных судов и отказ от российского природного газа в пользу сжиженного? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан россия изменение климата сотрудничество
узбекистан россия изменение климата сотрудничество
В Ташкенте обсудили вопросы изменения климата — видео
17:15 24.05.2024 (обновлено: 18:37 24.05.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Семинар по вопросам изменения климата и поддержки устойчивого развития на базе филиала МГИМО в Ташкенте поможет госслужащим Узбекистана лучше разбираться в вопросах климатической повестки.
В Узбекистане 22–24 мая на базе Ташкентского филиала МГИМО прошел образовательный курс "Климатическая проблематика через призму международного, национального и корпоративного регулирования".
Организаторы мероприятия — МИД России, Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Минэкологии Узбекистана.
Цель — повысить компетенции госслужащих в вопросах, касающихся борьбы с изменением климата, ESG-трансформации, деятельности профильных международных организаций и правовой базы сферы.
Какие планы у России по достижению углеродной нейтральности, к каким последствиям из-за западных санкций приводит увеличение полетного времени воздушных судов и отказ от российского природного газа в пользу сжиженного?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.