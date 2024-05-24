СНГ обладает огромным потенциалом — Мишустин
18:50 24.05.2024 (обновлено: 19:11 24.05.2024)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
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В Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, в том числе расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. СНГ обладает огромным потенциалом, и Москва намерена продолжать активную работу в объединении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в Ашхабаде.
"У Содружества Независимых Государств огромный потенциал. И Россия готова вместе с вами работать, чтобы раскрыть его в полной мере. Выстраивая новые кооперационные цепочки, формируя перспективные логистические маршруты, запуская совместные проекты в гуманитарной сфере. Все это важно для развития экономики каждого участника СНГ и послужит повышению качества жизни людей. А это то, что для всех нас всегда в приоритете", — отметил глава российского Кабмина.
Также он указал, что СНГ многократно превосходит Европейский союз по темпам роста ВВП за 2023 год.
По его словам, ВВП участников СНГ по итогам прошлого года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС — менее, чем на 0,5%.
Российский премьер призвал страны Содружества продолжать скоординированную работу по наращиванию экономических связей, совместно противостоять протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкциям.
Мишустин назвал углубление экономических связей в СНГ ключевой задачей.
"Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", — сказал он.
Также глава российского Кабмина объявил, что премьеры стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года.
"Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", — добавил Мишустин.
По его словам, реализация плана приведет к уменьшению негативного влияния на окружающую среду, а ряд решений касается химической промышленности.
Замминистра транспорта Узбекистана Илхомжон Абдугафаров представил на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, которые проходят по территориям государств-участников СНГ на период до 2030 года.
Он уточнил, что его практическое воплощение подразумевает действия по "реализации транзитного потенциала стран СНГ, развитию инфраструктуры международных транспортных коридоров и другие важные аспекты".
Совет глав правительств СНГ принял проект данного плана.
В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов. По его мнению, предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".
Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ по предложению РФ пройдет 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.