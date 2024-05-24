https://uz.sputniknews.ru/20240524/zasedaniye-sovet-glavy-pravitelstv-sng-44033711.html

СНГ обладает огромным потенциалом — Мишустин

СНГ обладает огромным потенциалом — Мишустин

Sputnik Узбекистан

В Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, в том числе расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах.

2024-05-24T18:50+0500

2024-05-24T18:50+0500

2024-05-24T19:11+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. СНГ обладает огромным потенциалом, и Москва намерена продолжать активную работу в объединении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в Ашхабаде.Также он указал, что СНГ многократно превосходит Европейский союз по темпам роста ВВП за 2023 год.По его словам, ВВП участников СНГ по итогам прошлого года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС — менее, чем на 0,5%.Российский премьер призвал страны Содружества продолжать скоординированную работу по наращиванию экономических связей, совместно противостоять протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкциям.Мишустин назвал углубление экономических связей в СНГ ключевой задачей.Также глава российского Кабмина объявил, что премьеры стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года.По его словам, реализация плана приведет к уменьшению негативного влияния на окружающую среду, а ряд решений касается химической промышленности.Замминистра транспорта Узбекистана Илхомжон Абдугафаров представил на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, которые проходят по территориям государств-участников СНГ на период до 2030 года.Он уточнил, что его практическое воплощение подразумевает действия по "реализации транзитного потенциала стран СНГ, развитию инфраструктуры международных транспортных коридоров и другие важные аспекты".Совет глав правительств СНГ принял проект данного плана.В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов. По его мнению, предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ по предложению РФ пройдет 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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заседание совет глав правительств снг ашхабад