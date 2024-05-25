https://uz.sputniknews.ru/20240525/gigiyena-rta-zuby-zavtrak-44042344.html

Когда лучше чистить зубы — до или после завтрака

Когда лучше чистить зубы — до или после завтрака

Sputnik Узбекистан

Среди стоматологов нет единого мнения, какое время больше подходит для утреннего ухода за полостью рта, после пробуждения или тогда, когда уже позавтракали

2024-05-25T22:03+0500

2024-05-25T22:03+0500

2024-05-25T22:03+0500

здоровье

зубы

стоматолог

еда

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С научной точки зрения, как только вы проснулись, нужно почистить зубы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко. С другой стороны, если вы не употребляете на завтрак сладкие блюда, можно почистить зубы и после приема пищи, говорит стоматолог.Чистить зубы рекомендуется два раза в день – утром и вечером, напомнил он и предупредил — после каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит.

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