https://uz.sputniknews.ru/20240525/sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-infografika-44037696.html
Сотрудничество Узбекистана и России сквозь года — инфографика
Сотрудничество Узбекистана и России сквозь года — инфографика
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В программе пребывания проведение переговоров на высшем уровне
2024-05-25T12:31+0500
2024-05-25T12:31+0500
2024-05-25T12:31+0500
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сотрудничество
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образование
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О позитивной динамике развития отношений между Узбекистаном и Россией свидетельствует рост торгового оборота. За 4 месяца этого года он составил $3,844 млрд.Сегодня в республике действует более 3 тыс. совместных с РФ предприятий.Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются сельхозпродукция, текстиль, хлопок, промышленные товары.Активно развивается и сотрудничество в образовательной сфере. Свыше 50 тыс. узбекистанцев учатся в вузах России, около 8 тыс. студентов учатся в филиалах российских вузов в Узбекистане.Всего в РУз действуют 14 филиалов вузов РФ. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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сотрудничество узбекистан россия президент владимир путин 26–27 мая государственный визит приглашение шавкат мирзиёев программа пребывания проведение переговоры высший уровень
сотрудничество узбекистан россия президент владимир путин 26–27 мая государственный визит приглашение шавкат мирзиёев программа пребывания проведение переговоры высший уровень
Сотрудничество Узбекистана и России сквозь года — инфографика
Президент России Владимир Путин 26–27 мая 2024 года посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В программе пребывания — проведение переговоров на высшем уровне. Sputnik Узбекистан проанализировал показатели взаимодействия двух стран.
О позитивной динамике развития отношений между Узбекистаном и Россией свидетельствует рост торгового оборота. За 4 месяца этого года он составил $3,844 млрд.
Сегодня в республике действует более 3 тыс. совместных с РФ предприятий.
Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются сельхозпродукция, текстиль, хлопок, промышленные товары.
Активно развивается и сотрудничество в образовательной сфере. Свыше 50 тыс. узбекистанцев учатся в вузах России, около 8 тыс. студентов учатся в филиалах российских вузов в Узбекистане.
Всего в РУз действуют 14 филиалов вузов РФ.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.