https://uz.sputniknews.ru/20240525/sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-infografika-44037696.html

Сотрудничество Узбекистана и России сквозь года — инфографика

Сотрудничество Узбекистана и России сквозь года — инфографика

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В программе пребывания проведение переговоров на высшем уровне

2024-05-25T12:31+0500

2024-05-25T12:31+0500

2024-05-25T12:31+0500

инфографика

узбекистан

россия

сотрудничество

экономика

образование

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О позитивной динамике развития отношений между Узбекистаном и Россией свидетельствует рост торгового оборота. За 4 месяца этого года он составил $3,844 млрд.Сегодня в республике действует более 3 тыс. совместных с РФ предприятий.Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются сельхозпродукция, текстиль, хлопок, промышленные товары.Активно развивается и сотрудничество в образовательной сфере. Свыше 50 тыс. узбекистанцев учатся в вузах России, около 8 тыс. студентов учатся в филиалах российских вузов в Узбекистане.Всего в РУз действуют 14 филиалов вузов РФ. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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сотрудничество узбекистан россия президент владимир путин 26–27 мая государственный визит приглашение шавкат мирзиёев программа пребывания проведение переговоры высший уровень