https://uz.sputniknews.ru/20240525/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-chempionat-mira-peru-44040560.html

Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу

Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу

Sputnik Узбекистан

По итогам прошедшего дня соревнований узбекистанцы завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали

2024-05-25T16:08+0500

2024-05-25T16:08+0500

2024-05-25T16:08+0500

узбекистан

спорт

тяжелая атлетика

перу

чемпионат мира

медали

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали шесть медалей на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу, сообщает НОК.Руслан Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 кг, удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград:Между тем, Маржона Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 кг, завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Соревнования продолжаются.

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