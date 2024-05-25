https://uz.sputniknews.ru/20240525/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-chempionat-mira-peru-44040560.html
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу
Sputnik Узбекистан
По итогам прошедшего дня соревнований узбекистанцы завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали
2024-05-25T16:08+0500
2024-05-25T16:08+0500
2024-05-25T16:08+0500
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спорт
тяжелая атлетика
перу
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медали
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали шесть медалей на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу, сообщает НОК.Руслан Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 кг, удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград:Между тем, Маржона Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 кг, завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Соревнования продолжаются.
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медали тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира перу соревнования узбекистанцы золото серебро бронза
медали тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира перу соревнования узбекистанцы золото серебро бронза
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу
По итогам прошедшего дня соревнований узбекистанцы завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали шесть медалей на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу, сообщает НОК
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Руслан Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 кг, удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград:
сумма двух упражнений (311 кг).
Между тем, Маржона Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 кг, завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
сумма двух упражнений (182 кг).
Соревнования продолжаются.