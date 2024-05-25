Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240525/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-chempionat-mira-peru-44040560.html
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу
Sputnik Узбекистан
По итогам прошедшего дня соревнований узбекистанцы завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали
2024-05-25T16:08+0500
2024-05-25T16:08+0500
узбекистан
спорт
тяжелая атлетика
перу
чемпионат мира
медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0b/43385704_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3d567cc8ee6f36a5394a6843348a614e.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали шесть медалей на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу, сообщает НОК.Руслан Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 кг, удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград:Между тем, Маржона Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 кг, завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Соревнования продолжаются.
узбекистан
перу
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0b/43385704_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_2143d61ee2caaceb90b1e7875e3bb4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
медали тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира перу соревнования узбекистанцы золото серебро бронза
медали тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира перу соревнования узбекистанцы золото серебро бронза

Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу

16:08 25.05.2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала свои первые медали на Кубке мира в Пхукете. Архивное фото
Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала свои первые медали на Кубке мира в Пхукете. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
По итогам прошедшего дня соревнований узбекистанцы завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали шесть медалей на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу, сообщает НОК.
Руслан Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 кг, удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград:
рывок (139 кг)
толчок (172 кг)
сумма двух упражнений (311 кг).
© НОК УзбекистанаРуслан Рахматжонов удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Руслан Рахматжонов удостоился 2 золотых и 1 серебряной наград
© НОК Узбекистана
Между тем, Маржона Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 кг, завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
рывок (82 кг)
толчок (100 кг)
сумма двух упражнений (182 кг).
© НОК УзбекистанаМаржона Абдумуталова завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 6 медалей на Чемпионате мира в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Маржона Абдумуталова завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали
© НОК Узбекистана
Соревнования продолжаются.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0