В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами
© Пресс-служба Минэкологии РУзВ РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами
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Информационно-ресурсный центр начал работу в Центре специализированного аналитического контроля при Минэкологии.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили Информационно-ресурсный центр (ИРЦ) по выполнению природоохранных конвенций в сфере управления опасными химическими веществами и отходами, сообщает Минэкологии РУз.
"Его деятельность направлена на совершенствование информирования причастных министерств, ведомств, хозяйствующих субъектов и широкой общественности о выполнении природоохранных химических конвенций на глобальном и национальном уровнях", — говорится в сообщении.
ИРЦ будет выявлять, аккумулировать и распространять информацию о природоохранных конвенциях в сфере управления опасными химическими веществами и отходами. Он также призван содействовать повышению потенциала республики для их реализации.
"При этом для взаимодействия ИРЦ с пользователями запущен веб-сайт ecochem.uz. На сайте также доступен краткий онлайн-курс по основным положениям трех химических конвенций — Базельской, Роттердамской и Стокгольмской. Курс дает общее понимание сути трех химических конвенций, вопросов синергизма и проблем, с которыми сталкиваются страны при выполнении положений конвенций", — говорится в сообщении.
Для достижения своих целей ИРЦ будет:
формировать свой фонд информационно-библиотечных ресурсов по природоохранным конвенциям в сфере управления опасными химическими веществами и отходами;
комплектовать его научными, справочными и научно-популярными материалами на бумажных и электронных носителях;
пополняться новейшей химической, медицинской, смежной и прочей литературой, выпущенной ведущими республиканскими издательствами и издательствами зарубежных стран.