Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240525/uzbekistan-zapusk-infotsentr-uprvleniye-ximikaty-otxody-44039008.html
В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами
В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами
Sputnik Узбекистан
Информационно-ресурсный центр начал работу в Центре специализированного аналитического контроля при Минэкологии
2024-05-25T13:40+0500
2024-05-25T13:40+0500
узбекистан
экология
центр
литература
фонд
библиотека
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/19/44039128_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a73337b475ecdbe9979c23e2bde8310c.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили Информационно-ресурсный центр (ИРЦ) по выполнению природоохранных конвенций в сфере управления опасными химическими веществами и отходами, сообщает Минэкологии РУз.ИРЦ будет выявлять, аккумулировать и распространять информацию о природоохранных конвенциях в сфере управления опасными химическими веществами и отходами. Он также призван содействовать повышению потенциала республики для их реализации.Для достижения своих целей ИРЦ будет:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/19/44039128_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e4a6d509ced03706ff62a817c562ade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан инфоцентр управление химикаты отходы информационно-ресурсный центр работа центр специализированного аналитического контроля минэкологии
узбекистан инфоцентр управление химикаты отходы информационно-ресурсный центр работа центр специализированного аналитического контроля минэкологии

В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами

13:40 25.05.2024
© Пресс-служба Минэкологии РУзВ РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами
В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
© Пресс-служба Минэкологии РУз
Подписаться
Информационно-ресурсный центр начал работу в Центре специализированного аналитического контроля при Минэкологии.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили Информационно-ресурсный центр (ИРЦ) по выполнению природоохранных конвенций в сфере управления опасными химическими веществами и отходами, сообщает Минэкологии РУз.
"Его деятельность направлена на совершенствование информирования причастных министерств, ведомств, хозяйствующих субъектов и широкой общественности о выполнении природоохранных химических конвенций на глобальном и национальном уровнях", — говорится в сообщении.
ИРЦ будет выявлять, аккумулировать и распространять информацию о природоохранных конвенциях в сфере управления опасными химическими веществами и отходами. Он также призван содействовать повышению потенциала республики для их реализации.
"При этом для взаимодействия ИРЦ с пользователями запущен веб-сайт ecochem.uz. На сайте также доступен краткий онлайн-курс по основным положениям трех химических конвенций — Базельской, Роттердамской и Стокгольмской. Курс дает общее понимание сути трех химических конвенций, вопросов синергизма и проблем, с которыми сталкиваются страны при выполнении положений конвенций", — говорится в сообщении.
Для достижения своих целей ИРЦ будет:
формировать свой фонд информационно-библиотечных ресурсов по природоохранным конвенциям в сфере управления опасными химическими веществами и отходами;
комплектовать его научными, справочными и научно-популярными материалами на бумажных и электронных носителях;
пополняться новейшей химической, медицинской, смежной и прочей литературой, выпущенной ведущими республиканскими издательствами и издательствами зарубежных стран.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0