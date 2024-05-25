https://uz.sputniknews.ru/20240525/uzbekistan-zapusk-infotsentr-uprvleniye-ximikaty-otxody-44039008.html

В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами

В РУз запустили инфоцентр по управлению опасными химикатами и отходами

Sputnik Узбекистан

Информационно-ресурсный центр начал работу в Центре специализированного аналитического контроля при Минэкологии

2024-05-25T13:40+0500

2024-05-25T13:40+0500

2024-05-25T13:40+0500

узбекистан

экология

центр

литература

фонд

библиотека

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили Информационно-ресурсный центр (ИРЦ) по выполнению природоохранных конвенций в сфере управления опасными химическими веществами и отходами, сообщает Минэкологии РУз.ИРЦ будет выявлять, аккумулировать и распространять информацию о природоохранных конвенциях в сфере управления опасными химическими веществами и отходами. Он также призван содействовать повышению потенциала республики для их реализации.Для достижения своих целей ИРЦ будет:

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