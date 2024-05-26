https://uz.sputniknews.ru/20240526/chuvashiya-i-kashkadarinskaya-oblast-razvivayut-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax--44056780.html
Чувашия и Кашкадарья развивают сотрудничество — в каких сферах
Чувашия и Кашкадарья развивают сотрудничество — в каких сферах
Sputnik Узбекистан
Двусторонние соглашения охватывают здравоохранение, культуру, молодежь и спорт, науку и образование.
2024-05-26T19:38+0500
2024-05-26T19:38+0500
2024-05-26T19:43+0500
узбекистан
россия
кашкадарьинская область
чувашская республика
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Кабмин Чувашской Республики и хокимият Кашкадарьинской области подпишут соглашения в сфере экономики, торговли и туризма. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал пресс-секретарь главы Чувашии Олега Николаева Борис Краснов. Николаев в составе правительственной делегации примет участие в программе госвизита Владимира Путина в Узбекистан. Также соглашения затронут сферы здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, науки и образования. Напомним, в 2023 году при участии Олега Николаева в Международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" были установлены побратимские связи между городами Новочебоксарск и Карши. Внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Узбекистаном за 2023 год увеличился в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $27,8 млн. Также Узбекистан занимает 5-е место среди 84 стран-партнеров Чувашской Республики. Доля экспорта в Узбекистан в общем объеме экспорта составляет порядка 6%.
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узбекистан россия сотрудничество
узбекистан россия сотрудничество
Чувашия и Кашкадарья развивают сотрудничество — в каких сферах
19:38 26.05.2024 (обновлено: 19:43 26.05.2024)
Эксклюзив
Двусторонние соглашения охватывают здравоохранение, культуру, молодежь и спорт, науку и образование.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Кабмин Чувашской Республики и хокимият Кашкадарьинской области подпишут соглашения в сфере экономики, торговли и туризма. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал пресс-секретарь главы Чувашии Олега Николаева Борис Краснов.
Николаев в составе правительственной делегации примет участие в программе госвизита Владимира Путина в Узбекистан.
Также соглашения затронут сферы здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, науки и образования. Напомним, в 2023 году при участии Олега Николаева в Международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" были установлены побратимские связи между городами Новочебоксарск и Карши.
Внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Узбекистаном за 2023 год увеличился в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $27,8 млн.
Также Узбекистан занимает 5-е место среди 84 стран-партнеров Чувашской Республики. Доля экспорта в Узбекистан в общем объеме экспорта составляет порядка 6%.