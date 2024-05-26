https://uz.sputniknews.ru/20240526/chuvashiya-i-kashkadarinskaya-oblast-razvivayut-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax--44056780.html

Чувашия и Кашкадарья развивают сотрудничество — в каких сферах

Чувашия и Кашкадарья развивают сотрудничество — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Двусторонние соглашения охватывают здравоохранение, культуру, молодежь и спорт, науку и образование.

2024-05-26T19:38+0500

2024-05-26T19:38+0500

2024-05-26T19:43+0500

узбекистан

россия

кашкадарьинская область

чувашская республика

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Кабмин Чувашской Республики и хокимият Кашкадарьинской области подпишут соглашения в сфере экономики, торговли и туризма. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал пресс-секретарь главы Чувашии Олега Николаева Борис Краснов. Николаев в составе правительственной делегации примет участие в программе госвизита Владимира Путина в Узбекистан. Также соглашения затронут сферы здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, науки и образования. Напомним, в 2023 году при участии Олега Николаева в Международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" были установлены побратимские связи между городами Новочебоксарск и Карши. Внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Узбекистаном за 2023 год увеличился в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $27,8 млн. Также Узбекистан занимает 5-е место среди 84 стран-партнеров Чувашской Республики. Доля экспорта в Узбекистан в общем объеме экспорта составляет порядка 6%.

узбекистан

россия

кашкадарьинская область

чувашская республика

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