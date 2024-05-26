https://uz.sputniknews.ru/20240526/gubernator-podmoskovya-i-premer-ministr-uzbekistana-obsudili-sovmestnye-proekty-44058746.html

Губернатор Подмосковья и премьер-министр Узбекистана обсудили совместные проекты

Губернатор Подмосковья и премьер-министр Узбекистана обсудили совместные проекты

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания сторон — гуманитарное, торговое и инвестиционное сотрудничество.

2024-05-26T20:48+0500

2024-05-26T20:48+0500

2024-05-26T20:54+0500

узбекистан

россия

подмосковье

сотрудничество

абдулла арипов

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с Премьер-министром Абдуллой Ариповым и главой Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым, сообщается в Telegram-канале Андрея Воробьёва. Цель визита делегации Подмосковья заключается в обсуждении сотрудничества Узбекистана с российским регионом. Во время встречи говорили о совместных реализованных проектах, планах на ближайшее время и на будущее. Было отмечено, что в скором времени Узбекистан совместно с Подмосковьем планируют подготовить кадры по линии Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

узбекистан

россия

подмосковье

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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