Губернатор Подмосковья и премьер-министр Узбекистана обсудили совместные проекты
20:48 26.05.2024 (обновлено: 20:54 26.05.2024)
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Telegram/Vorobiev_live
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В фокусе внимания сторон — гуманитарное, торговое и инвестиционное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с Премьер-министром Абдуллой Ариповым и главой Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым, сообщается в Telegram-канале Андрея Воробьёва.
Цель визита делегации Подмосковья заключается в обсуждении сотрудничества Узбекистана с российским регионом.
Во время встречи говорили о совместных реализованных проектах, планах на ближайшее время и на будущее.
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Telegram/Vorobiev_live
Было отмечено, что в скором времени Узбекистан совместно с Подмосковьем планируют подготовить кадры по линии Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
"В планах на будущее — взаимодействие наших особых экономических зон и индустриальных парков. Завтра, на Совете регионов России и Узбекистана, поговорим о гуманитарном, торговом и инвестиционном сотрудничестве", — говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья.