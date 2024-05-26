https://uz.sputniknews.ru/20240526/putin-mirziyoyev-peregovory-temy-ekspert-mneniye-44055192.html
Какие темы затронут в ходе встречи Мирзиёев и Путин — мнение эксперта
Какие темы затронут в ходе встречи Мирзиёев и Путин — мнение эксперта
Sputnik Узбекистан
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин полагает, что в фокусе внимания лидеров двух стран будут попытки Запада сделать из ЦА второй фронт
2024-05-26T18:00+0500
2024-05-26T18:00+0500
2024-05-26T18:59+0500
россия
владимир путин
государственный визит
узбекистан
шавкат мирзиёев
встреча
мнение эксперта
центральная азия
владимир зеленский
снг
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава РФ Владимир Путин на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России, а также то, как не допустить этого, предположил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин, сообщает РИА Новости.Глава РФ 26–27 мая по приглашению узбекского коллеги посетит республику с госвизитом. В программе — встреча с лидером РУз. Из официальных материалов встречи следует, что президенты обсудят сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы.По его мнению, это прослеживается во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют.Дополнением к этой теме, полагает Валентин Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничество, отдельные проекты в энергетике, транспорте. Напомним, что это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.
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эксперт мирзиёев путин переговоры запад попытки ца
эксперт мирзиёев путин переговоры запад попытки ца
Какие темы затронут в ходе встречи Мирзиёев и Путин — мнение эксперта
18:00 26.05.2024 (обновлено: 18:59 26.05.2024)
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин полагает, что в фокусе внимания лидеров двух стран будут попытки Запада сделать из ЦА второй фронт.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава РФ Владимир Путин на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России, а также то, как не допустить этого, предположил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин, сообщает РИА Новости.
Глава РФ 26–27 мая по приглашению узбекского коллеги посетит республику с госвизитом. В программе — встреча с лидером РУз. Из официальных материалов встречи следует, что президенты обсудят сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы.
"Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное", — сообщил Грозин.
По его мнению, это прослеживается во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют.
"Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал. Обсуждение этого положения вещей и того, как не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц, и будет основным содержанием визита российского президента в Ташкент", — резюмировал эксперт.
Дополнением к этой теме, полагает Валентин Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничество, отдельные проекты в энергетике, транспорте.
Напомним, что это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.