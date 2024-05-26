https://uz.sputniknews.ru/20240526/putin-mirziyoyev-peregovory-temy-ekspert-mneniye-44055192.html

Какие темы затронут в ходе встречи Мирзиёев и Путин — мнение эксперта

Какие темы затронут в ходе встречи Мирзиёев и Путин — мнение эксперта

Sputnik Узбекистан

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин полагает, что в фокусе внимания лидеров двух стран будут попытки Запада сделать из ЦА второй фронт

2024-05-26T18:00+0500

2024-05-26T18:00+0500

2024-05-26T18:59+0500

россия

владимир путин

государственный визит

узбекистан

шавкат мирзиёев

встреча

мнение эксперта

центральная азия

владимир зеленский

снг

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава РФ Владимир Путин на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России, а также то, как не допустить этого, предположил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин, сообщает РИА Новости.Глава РФ 26–27 мая по приглашению узбекского коллеги посетит республику с госвизитом. В программе — встреча с лидером РУз. Из официальных материалов встречи следует, что президенты обсудят сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы.По его мнению, это прослеживается во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют.Дополнением к этой теме, полагает Валентин Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничество, отдельные проекты в энергетике, транспорте. Напомним, что это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.

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