https://uz.sputniknews.ru/20240526/putin-pribytiye-uzbekistan-gosvizit-44052386.html
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент — видео
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент — видео
Sputnik Узбекистан
Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз
2024-05-26T20:17+0500
2024-05-26T20:17+0500
2024-05-26T21:43+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с двухдневным визитом с наивысшим статусом из возможных – государственным.Российского лидера у трапа самолета встретил Шавкат Мирзиёев."Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство Владимир Путин!" — такой месседж разместили на медиаэкранах на пути следования кортежа российского президента. Также по всему городу установили флаги Узбекистана и России.В рамках государственного визита Владимира Путина в республику состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента Независимости в парке "Новый Узбекистан".Построенный к тридцатилетию независимости Узбекистана мемориал отображает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.Президенту РФ рассказали об архитектурных особенностях монумента. Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение.Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне. В повестку дня предстоящей встречи лидеров двух стран включены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также Мирзиёев и Путин примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.
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владимир путин ташкент встреча
владимир путин ташкент встреча
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент — видео
20:17 26.05.2024 (обновлено: 21:43 26.05.2024)
Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с двухдневным визитом с наивысшим статусом из возможных – государственным.
Российского лидера у трапа самолета встретил Шавкат Мирзиёев.
"Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство Владимир Путин!" — такой месседж разместили на медиаэкранах на пути следования кортежа российского президента. Также по всему городу установили флаги Узбекистана и России.
В рамках государственного визита Владимира Путина в республику состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента Независимости в парке "Новый Узбекистан".
Построенный к тридцатилетию независимости Узбекистана мемориал отображает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.
Президенту РФ рассказали об архитектурных особенностях монумента. Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение.
Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне. В повестку дня предстоящей встречи лидеров двух стран включены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Также Мирзиёев и Путин примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.
Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.