https://uz.sputniknews.ru/20240526/putin-pribytiye-uzbekistan-gosvizit-44052386.html

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент — видео

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент — видео

Sputnik Узбекистан

Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз

2024-05-26T20:17+0500

2024-05-26T20:17+0500

2024-05-26T21:43+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с двухдневным визитом с наивысшим статусом из возможных – государственным.Российского лидера у трапа самолета встретил Шавкат Мирзиёев."Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство Владимир Путин!" — такой месседж разместили на медиаэкранах на пути следования кортежа российского президента. Также по всему городу установили флаги Узбекистана и России.В рамках государственного визита Владимира Путина в республику состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента Независимости в парке "Новый Узбекистан".Построенный к тридцатилетию независимости Узбекистана мемориал отображает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.Президенту РФ рассказали об архитектурных особенностях монумента. Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение.Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне. В повестку дня предстоящей встречи лидеров двух стран включены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также Мирзиёев и Путин примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.

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