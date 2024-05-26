Путин оценил темпы производства российского оборонно-промышленного комплекса
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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Глава РФ встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также осмотрел несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) оценил темпы производства российского ОПК.
Глава РФ отметил их значительный рост за время проведения СВО.
"За последнее время у нас объёмы выросли – за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023-й – эти цифры меняются постоянно, они подрастают — рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза", — сказал Путин.
Он добавил, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.
По словам президента РФ, важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой.
"Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы, это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура", — перечислил Путин.
Он также призвал эффективнее задействовать ресурсы и так называемого народного ОПК, дать возможность для дальнейшего развития, наращивания выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке.
Кроме того, глава РФ поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил.
"Мы понимаем, что при таких расходах экономика Вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", — подчеркнул российский лидер.
По его словам, все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.
Важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий.
"Освоение гражданской высокотехнологичной продукции <...> для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — уточнил Путин.
Он также отметил, что в предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом.
"То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — сказал Путин.
Глава РФ напомнил, что в те годы в составе КТРВ было 6 предприятий, а сейчас — 56.
Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована", подчеркнул президент России.
Участники встречи — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК РФ.
После совещания Путин осмотрел несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
Также ему представили изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности и линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).