https://uz.sputniknews.ru/20240526/putin-vstrecha-oboronno-promyshlennyy-kompleks-44044090.html

Путин оценил темпы производства российского оборонно-промышленного комплекса

Путин оценил темпы производства российского оборонно-промышленного комплекса

Sputnik Узбекистан

Глава РФ встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также осмотрел несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.

2024-05-26T09:34+0500

2024-05-26T09:34+0500

2024-05-26T09:34+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

владимир путин

вооружение

безопасность

оборонно-промышленный комплекс

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) оценил темпы производства российского ОПК.Глава РФ отметил их значительный рост за время проведения СВО.Он добавил, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.По словам президента РФ, важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой.Он также призвал эффективнее задействовать ресурсы и так называемого народного ОПК, дать возможность для дальнейшего развития, наращивания выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке.Кроме того, глава РФ поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил.По его словам, все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.Важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий.Он также отметил, что в предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом.Глава РФ напомнил, что в те годы в составе КТРВ было 6 предприятий, а сейчас — 56.Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована", подчеркнул президент России.Участники встречи — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК РФ.После совещания Путин осмотрел несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.Также ему представили изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности и линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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