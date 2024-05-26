https://uz.sputniknews.ru/20240526/veypy-vrach-vred-legkiye-44045190.html

"Попкорновое легкое": врач рассказал о причине новой болезни

"Попкорновое легкое": врач рассказал о причине новой болезни

Sputnik Узбекистан

Нарколог предупредил, что вейпы влияют не только на легкие, но и на весь организм

2024-05-26T22:20+0500

2024-05-26T22:20+0500

2024-05-26T22:20+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

вейпы

электронные сигареты

вредные привычки

подростки

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Некоторые люди курят вейпы, думая, что это относительно безвредно, но они глубоко заблуждаются, рассказал радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев.Специалист напомнил, что вейпы появились как продукт, который якобы оказывает меньшее воздействие на организм, чем сигареты. Однако по факту немалый вред есть и от них, особенно для растущего, еще не сформировавшегося организма. Он добавил, что подростки предпочитают вейпы, поскольку их употребление легче скрывать от старших, чем обычное табакокурение.Разные добавки в вейпах (вкус дыни, яблока и др.) тоже подвергаются нагреванию в 300 градусов и вступают в реакцию с легкими. Между тем, легким нужен только чистый воздух. Никакие вонючий пар, дым вам здоровья не прибавят.Специалист также указал, что вейпы крайне негативно действуют не только на легкие, но и на весь организм, в том числе на нервную систему.Чем раньше, по его словам, родителям удастся обнаружить, что их ребенок курит вейпы, тем легче будет помочь ему расстаться с опасной привычкой. Если это не удается сделать самостоятельно, то необходимо обратиться к врачам-наркологам, они подскажут наилучший способ.Для справки: "Попкорновое легкое" или облитерирующий бронхиолит – необратимое и опасное заболевание лёгких с пожизненной гормональной терапией.Впервые его обнаружили у работников предприятия, где производили попкорн с ароматизаторами. Причиной оказалось то же химическое вещество диацетил, что и в составе электронных сигарет, отвечающее за маслянистый вкус попкорна.

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вейпы опасность нарколог