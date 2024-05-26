"Попкорновое легкое": врач рассказал о причине новой болезни
© Depositphotos.com / Diego CervoВрач рассматривает рентгеновские снимки легких
© Depositphotos.com / Diego Cervo
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Нарколог предупредил, что вейпы влияют не только на легкие, но и на весь организм.
Некоторые люди курят вейпы, думая, что это относительно безвредно, но они глубоко заблуждаются, рассказал радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев.
Специалист напомнил, что вейпы появились как продукт, который якобы оказывает меньшее воздействие на организм, чем сигареты. Однако по факту немалый вред есть и от них, особенно для растущего, еще не сформировавшегося организма.
"Вейпы опасны, это доказано. Результат их употребления – это бронхиолиты, это болезнь EVALI (electronic cigarette or vaping product use associated lung injury – повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов, – ред.), так называемое "попкорновое легкое". И самое страшное – вейп пропагандирует употребление табака и его производных. Помимо этого, он содержит различные отдушки или, как их называют, "жижи", которые приводят к обострению различных заболеваний. Это могут быть воспаления легких, это может быть обострение бронхитов со спастическим компонентом, которые могут привести к бронхиальной астме. И даже могут привести к отеку Квинке", – объяснил врач.
Он добавил, что подростки предпочитают вейпы, поскольку их употребление легче скрывать от старших, чем обычное табакокурение.
"От вейпа нет такого табачного перегара, который сохраняется от обычных сигарет, от волос и рук не пахнет, пальцы не желтеют. То есть максимум сладковатый какой-то запах от одежды. Отдушки – малиновые, арбузные, вишневые, яблочные, какие хочешь. И опять же, эмодзи, рисуночки – все сделано для привлечения именно подростков и молодежи", – сказал врач-нарколог.
Разные добавки в вейпах (вкус дыни, яблока и др.) тоже подвергаются нагреванию в 300 градусов и вступают в реакцию с легкими. Между тем, легким нужен только чистый воздух. Никакие вонючий пар, дым вам здоровья не прибавят.
Специалист также указал, что вейпы крайне негативно действуют не только на легкие, но и на весь организм, в том числе на нервную систему.
"При любом употреблении психоактивного вещества есть так называемый синдром отмены. Также от вейпа появляется раздражительность, суетливость, у кого-то возникает нарушение сна. Но обычно основной симптом — раздражительность. То есть на малейший раздражитель – какое-то замечание, а возможно, и без него, — очень яркая выраженная реакция. Родители в этом случае могут понять, что это не только из-за переходного возраста, а явно из-за употребления. То есть будет поведенчески меняться подросток, который употребляет вейп", – предупредил Казанцев.
Чем раньше, по его словам, родителям удастся обнаружить, что их ребенок курит вейпы, тем легче будет помочь ему расстаться с опасной привычкой. Если это не удается сделать самостоятельно, то необходимо обратиться к врачам-наркологам, они подскажут наилучший способ.
Для справки: "Попкорновое легкое" или облитерирующий бронхиолит – необратимое и опасное заболевание лёгких с пожизненной гормональной терапией.
Впервые его обнаружили у работников предприятия, где производили попкорн с ароматизаторами. Причиной оказалось то же химическое вещество диацетил, что и в составе электронных сигарет, отвечающее за маслянистый вкус попкорна.