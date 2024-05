"Попкорновое легкое": врач рассказал о причине новой болезни

"Вейпы опасны, это доказано. Результат их употребления – это бронхиолиты, это болезнь EVALI (electronic cigarette or vaping product use associated lung injury – повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов, – ред.), так называемое "попкорновое легкое". И самое страшное – вейп пропагандирует употребление табака и его производных. Помимо этого, он содержит различные отдушки или, как их называют, "жижи", которые приводят к обострению различных заболеваний. Это могут быть воспаления легких, это может быть обострение бронхитов со спастическим компонентом, которые могут привести к бронхиальной астме. И даже могут привести к отеку Квинке", – объяснил врач.