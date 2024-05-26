https://uz.sputniknews.ru/20240526/vozobnovlyayemyye-istochniki-energii-uzbekistan-proizvodstvo-44047367.html

Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане

Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В республике активизировалось производство возобновляемых источников энергии

2024-05-26T14:00+0500

2024-05-26T14:00+0500

2024-05-26T15:08+0500

видео

эксклюзив

мнение эксперта

пресс-центр

sputnik

узбекистан

возобновляемые источники энергии

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В РУз активно начало развиваться производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом рассказал эксперт компании "Norma" кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Он напомнил, что республика поставила задачу до 2030 года обеспечить за счет возобновляемых источников энергии 25% от общего энергообеспечения.В настоящее время почти в каждом регионе строят солнечные или ветровые электростанции, устанавливают солнечные панели на крышах объектов — промышленных и социальной сферы, а также многоэтажек и домохозяйств.Почему такое внимание альтернативной энергетике в Узбекистане, сколько инвестиций привлечено в сферу, какое количество электроэнергии вырабатывают существующие ВИЭ? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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