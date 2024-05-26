https://uz.sputniknews.ru/20240526/vozobnovlyayemyye-istochniki-energii-uzbekistan-proizvodstvo-44047367.html
Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане
Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В республике активизировалось производство возобновляемых источников энергии
2024-05-26T14:00+0500
2024-05-26T14:00+0500
2024-05-26T15:08+0500
видео
эксклюзив
мнение эксперта
пресс-центр
sputnik
узбекистан
возобновляемые источники энергии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1a/44046751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ca5b7589df47c8acef8e98c59e37fbb.jpg
В РУз активно начало развиваться производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом рассказал эксперт компании "Norma" кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Он напомнил, что республика поставила задачу до 2030 года обеспечить за счет возобновляемых источников энергии 25% от общего энергообеспечения.В настоящее время почти в каждом регионе строят солнечные или ветровые электростанции, устанавливают солнечные панели на крышах объектов — промышленных и социальной сферы, а также многоэтажек и домохозяйств.Почему такое внимание альтернативной энергетике в Узбекистане, сколько инвестиций привлечено в сферу, какое количество электроэнергии вырабатывают существующие ВИЭ? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт узбекистан производство виэ
эксперт узбекистан производство виэ
Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане
14:00 26.05.2024 (обновлено: 15:08 26.05.2024)
Эксклюзив
В республике активизировалось производство возобновляемых источников энергии.
В РУз активно начало развиваться производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом рассказал эксперт компании "Norma" кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он напомнил, что республика поставила задачу до 2030 года обеспечить за счет возобновляемых источников энергии 25% от общего энергообеспечения.
В настоящее время почти в каждом регионе строят солнечные или ветровые электростанции, устанавливают солнечные панели на крышах объектов — промышленных и социальной сферы, а также многоэтажек и домохозяйств.
Почему такое внимание альтернативной энергетике в Узбекистане, сколько инвестиций привлечено в сферу, какое количество электроэнергии вырабатывают существующие ВИЭ?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.