https://uz.sputniknews.ru/20240526/zelenskiy-xochet-prevratit-tsentralnuyu-aziyu-v-ukrainu-44051079.html

Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину

Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину

Sputnik Узбекистан

Вчера президент Украины дал интервью группе журналистов из стран Центральной Азии

2024-05-26T17:30+0500

2024-05-26T17:30+0500

2024-05-26T17:30+0500

центральная азия

россия

украина

владимир зеленский

одкб

колумнисты

евразийский экономический союз

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Действие было проведено по всем законам театра: съемка происходила в одном из поврежденных зданий Харьковской области, всюду стояла молчаливая и хорошо вооруженная охрана, вопросы журналистов оказались преисполнены сочувствия к судьбе Украины и лично Зеленского, а его ответы неизменно украшали слова о мире, дружбе и независимости. Но за этими ритуальными жестами легко читалась основная цель: геополитика.Геополитическое измерение в речи Зеленского обнаруживается почти мгновенно: "И для меня очень важно, чтобы в ваших странах увидели реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию ваших стран. Я в этом не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен", — заявил он в ответе на первый вопрос. Вспомним, что это говорится на фоне разрушенного здания — и посыл воспринимается однозначно: русский мир — это разруха, страдания и бесчеловечность. Грубый прием, учитывая, что более суровую картину, к слову, можно без всякой режиссуры увидеть в Донецке, Луганске, Горловке и Белгороде. Приедут ли туда независимые искатели правды, посетившие Зеленского?Добавим, что только благодаря тому культурному влиянию, которое оказал русский мир на окружающее его пространство, представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины могли свободно понимать друг друга без переводчика. Да, интервью, по просьбе самих журналистов, проходило на русском языке. Но стихия театра диктовала свои законы — и Зеленский предусмотрительно позвал переводчика, время от времени нарочито забывая достаточно простые слова и спрашивая: "як російською?".Желание сыграть на страхах аудитории стран Центральной Азии пронизывало все интервью: "Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война", — продолжал Зеленский. И чем сочувственнее кивали журналисты, тем большее недоумение возникало: неужели они не помнят новейшую историю своих стран? Забыли череду цветных революций в Кыргызстане? Или попытку государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года? История не терпит пренебрежения: провалы в памяти нередко оборачиваются утратой государственности. И не всегда на помощь успеет прийти ОДКБ.Разумеется, исчезающей на глазах Украине и Зеленскому лично (который, следуя украинским же законам, уже должен был исчезнуть — во всяком случае, как глава государства) выгодно создание очагов напряженности по границам России. Центральная Азия, возможно, одна из самых уязвимых болевых точек, на которую пытаются надавить наши геополитические соперники. С одной стороны, она показывает огромный демографический рост с 1991 года, что, с учетом общих границ и низкой демографии в самой России, приводит к миграционным проблемам. С другой — рост населения вызвал увеличение спроса на газ, крупнейшим поставщиком которого в регион является Россия. Другими словами, возник большой рынок, который нуждается в нас.Это обстоятельство необходимо подчеркнуть: до 2023 года Россия никогда не поставляла газ в Центральную Азию. Напротив, в 1960-е годы строился газопровод "Средняя Азия — Центр" для снабжения газом части РСФСР из Туркменистана и Узбекистана через Казахстан. Сегодня без российского газа развитие промышленности региона практически невозможно, но знают ли об этом сердобольные журналисты, с одобрением слушавшие рассуждения Зеленского о "русской угрозе"?Красной нитью через все интервью проходило слово независимость. "Не быть маленькой частью большого брата" — так метафорически определил это слово Зеленский. Но и его личный пример, и пример когда-то вверенной ему страны (к несчастью для ее граждан) говорит об обратном: в условиях современной мировой архитектуры маленькие страны могут выжить только в составе больших интеграционных блоков. В случае стран Центральной Азии речь идет о ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС — и все они невозможны без участия России. Вспомним, что главной причиной государственного переворота на Украине в 2014 году стало желание Запада во что бы то ни стало сорвать ее соглашение с Таможенным союзом. Итогом стала полная утрата независимости, о священном значении которой говорил Зеленский."Независимость — она же в голове", — подметил Зеленский. Вероятно, с этим согласился журналист из Кыргызстана, который, с одной стороны, упрекнул Кремль в том, что он всегда действовал по отношению к региону согласно принципу "разделяй и властвуй", с другой — восхитился тем, что впервые в истории президент США встретился с главами стран Центральной Азии. Судьбоносная встреча произошла в 2023 году в Нью-Йорке и так впечатлила журналиста, что он позабыл и деятельность американских НКО в регионе, и законы геополитики (согласно которым Соединенные Штаты целенаправленно срывают интеграционные процессы на континенте). Если под "независимостью в голове" понимается способность одновременно думать две противоречивых мысли, то можно считать, что в этом случае она достигнута.Безусловно, Зеленский, как и полагается опытному артисту, жонглировал фактами, а иногда и прибегал к откровенной лжи — чего только стоит его утверждение, что до начала спецоперации руководство России не искало мирного решения конфликта. Но в одном он оказался прав: конфликт вышел за пределы региона и привел к разделению мира. И линии этого разлома во многом совпадают с цивилизационными контурами, прочерченными классической геополитикой: коллективный Запад против континентального блока. Роль Центральной Азии, находящейся в сердце континента, здесь трудно переоценить. Поэтому мы надеемся, что ее политики окажутся мудрее политиков Украины и не поддадутся на лживые речи коллективного Запада, вложенные в уста Зеленского.

центральная азия

россия

украина

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зеленский украина центральная азия интервью журналисты