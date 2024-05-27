С кем из глав российских регионов встретился премьер-министр Узбекистана
10:43 27.05.2024 (обновлено: 10:46 27.05.2024)
© Foto : Пресс-служба главы Республики Татарстан/ Mikhail FrolovПереговоры делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
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Абдулла Арипов провел ряд встреч в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в РУз.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан провел ряд встреч с представителями российской стороны.
В ходе переговоров с главой Бурятии Алексеем Цыденовым речь шла о сотрудничестве в различных сферах.
© Правительство БурятииГлава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана
Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана
© Правительство Бурятии
"Стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона", — говорится в сообщении.
Цыденов также рассказал Арипову о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которая производится на Улан-Удэнском авиазаводе.
"Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения", — отметил глава Бурятии.
В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с премьером РУз предложил использовать транзитные возможности Астраханской области.
© Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил Премьер-министру Республики Узбекистан использовать транзитные возможности Астраханской области
Игорь Бабушкин предложил Премьер-министру Республики Узбекистан использовать транзитные возможности Астраханской области
© Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области
Как отмечалось, Узбекистан для российского региона — один из важнейших партнеров в ЦА. Стороны активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи.
По итогам переговоров Абдуллы Арипова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным достигнута договоренность о посещении российской стороной Бухары и Кашкадарьинской области с большой бизнес-миссией.
© Официальный канал губернатора Пермского края.Встреча с Премьер-министром Республики Абдуллой Нигматовичем Ариповым
Встреча с Премьер-министром Республики Абдуллой Нигматовичем Ариповым
© Официальный канал губернатора Пермского края.
Стороны собираются детально проработать дорожную карту по промкооперации между Пермским краем и Минэнерго Узбекистана.
Подписать документ с министром энергетики РУз Журабеком Мирзамахмудовым планируют в октябре на Международном газовом форуме в Петербурге.
Также премьер-министр Узбекистана встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, прибывшим в Ташкент с чеченской делегацией для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана.
В ходе переговоров отмечался стратегический характер партнерства между Узбекистаном и РФ, достигнутый благодаря политической воле их лидеров.
"Издревле наши народы относятся друг к другу как братья. По-другому и не может быть. Я выразил уверенность, что заседание Совета регионов России и Узбекистана под руководством Владимира Путина и Шавката Мирзиёева даст мощный импульс дальнейшему развитию партнерства и дружбы между странами", — написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Премьер Узбекистана также провел переговоры с главой Чувашской республики Олегом Николаевым.
© Telegram-канал главы Чувашской РеспубликиОлег Николаев
Олег Николаев
© Telegram-канал главы Чувашской Республики
Отмечалось, что Узбекистан входит в первую пятерку среди 84 стран-партнеров Чувашии. С каждым годом сотрудничество республик крепнет. Только за последний год внешнеторговый оборот между ними увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом и составил $27,8 млн.
Между городами Новочебоксарском Чувашской республики и Карши Кашкадарьинской области установлены побратимские отношения.
Взаимный интерес представляет партнерство в торгово-экономической, промышленной, социальной сферах, в области АПК, энергетики и тракторного машиностроения.
"Мы готовы к поставкам нужного Узбекистану лука-севка, картофеля, собирать чувашские тракторы. Перспективным направлением может стать производство керамической сантехники. В Кашкадарьинской области добывается глина, необходимая для производства керамических изделий. Ранее она завозилась на наши предприятия из Украины. Есть запрос и на профподготовку молодежи Узбекистана. Сегодня в вузах Чувашии обучается 172 гражданина республики, в том числе 137 в ЧГУ им. И. Н. Ульянова", — написал в своем Telegram-канале Олег Николаев.
В ходе первого заседания Совета регионов Узбекистана и России ожидается подписание соглашения между хокимиятом Кашкадарьинской области и Правительством Чувашии о сотрудничестве в сферах экономики и торговли, туризма, здравоохранения, культуры, образования, науки, молодежи и спорта.
"С удовольствием принял приглашение Абдуллы Нигматовича посетить один из древнейших городов Центральной Азии Бухару. Также как и с Кашкадарьинской областью, с ней планируем долгосрочное взаимодействие", — написал в своем Telegram-канале Олег Николаев.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Российской Федерации Владимир Путин 26–27 мая находится в Узбекистане с государственным визитом.
Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.