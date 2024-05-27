https://uz.sputniknews.ru/20240527/aripov-tashkent-vstrechi-rossiya-delegatsii-44067269.html

С кем из глав российских регионов встретился премьер-министр Узбекистана

С кем из глав российских регионов встретился премьер-министр Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Абдулла Арипов провел ряд встреч в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в РУз

2024-05-27T10:43+0500

2024-05-27T10:43+0500

2024-05-27T10:46+0500

абдулла арипов

премьер-министр

узбекистан

ташкент

встреча

правительство

бурятия

астраханская область

пермь

чеченская республика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/18/34206341_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_63954ece30b97183b3a3f27ac45ebe8d.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан провел ряд встреч с представителями российской стороны.В ходе переговоров с главой Бурятии Алексеем Цыденовым речь шла о сотрудничестве в различных сферах.Цыденов также рассказал Арипову о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которая производится на Улан-Удэнском авиазаводе.В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с премьером РУз предложил использовать транзитные возможности Астраханской области.Как отмечалось, Узбекистан для российского региона — один из важнейших партнеров в ЦА. Стороны активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи.По итогам переговоров Абдуллы Арипова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным достигнута договоренность о посещении российской стороной Бухары и Кашкадарьинской области с большой бизнес-миссией.Стороны собираются детально проработать дорожную карту по промкооперации между Пермским краем и Минэнерго Узбекистана.Подписать документ с министром энергетики РУз Журабеком Мирзамахмудовым планируют в октябре на Международном газовом форуме в Петербурге.Также премьер-министр Узбекистана встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, прибывшим в Ташкент с чеченской делегацией для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана.В ходе переговоров отмечался стратегический характер партнерства между Узбекистаном и РФ, достигнутый благодаря политической воле их лидеров.Премьер Узбекистана также провел переговоры с главой Чувашской республики Олегом Николаевым.Отмечалось, что Узбекистан входит в первую пятерку среди 84 стран-партнеров Чувашии. С каждым годом сотрудничество республик крепнет. Только за последний год внешнеторговый оборот между ними увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом и составил $27,8 млн.Между городами Новочебоксарском Чувашской республики и Карши Кашкадарьинской области установлены побратимские отношения.Взаимный интерес представляет партнерство в торгово-экономической, промышленной, социальной сферах, в области АПК, энергетики и тракторного машиностроения.В ходе первого заседания Совета регионов Узбекистана и России ожидается подписание соглашения между хокимиятом Кашкадарьинской области и Правительством Чувашии о сотрудничестве в сферах экономики и торговли, туризма, здравоохранения, культуры, образования, науки, молодежи и спорта."С удовольствием принял приглашение Абдуллы Нигматовича посетить один из древнейших городов Центральной Азии Бухару. Также как и с Кашкадарьинской областью, с ней планируем долгосрочное взаимодействие", — написал в своем Telegram-канале Олег Николаев.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Российской Федерации Владимир Путин 26–27 мая находится в Узбекистане с государственным визитом.Это первый визит российского лидера в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента. В качестве президента РФ Владимир Путин посещает Узбекистан в десятый раз.

узбекистан

ташкент

бурятия

астраханская область

пермь

чеченская республика

чувашская республика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

премьер-министр узбекистана абдулла арипов встречи главы россия регионы