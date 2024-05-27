https://uz.sputniknews.ru/20240527/eaeu-dolya-raschety-rossiya-rubl-44056351.html

В ЕАЭС доля расчетов в российских рублях повысилась до 81,3% — ЕЭК

В ЕАЭС доля расчетов в российских рублях повысилась до 81,3% — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Тем временем доля расчетов в долларах США снизилась с 26% до 11%, а также заметно выросла доля расчетов в тенге — с 0,5% до 2,7%.

2024-05-27T09:40+0500

2024-05-27T09:40+0500

2024-05-27T09:40+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Доля расчетов в российских рублях в Евразийском экономическом союзе повысилась до 81,3%. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В 2023 году доля платежей в валютах ЕАЭС во взаимных расчетах по импорту и экспорту товаров и услуг выросла до 84,6%. По сравнению с 2014 годом рост составил почти 14 процентных пункта (п. п.).Кроме того, за год на 4,1 п. п. увеличились расчеты в российских рублях. Доля расчетов в других валютах в Евразийском экономическом союзе повысилась на 1,2 п. п. При этом снизилась доля расчетов в долларах США: с 26% до 11%. Помимо российского рубля, наиболее заметно выросла доля расчетов в тенге: с 0,5% до 2,7%.Расчеты стран ЕАЭС с другими странами мира осуществляется также и в российских рублях. Их доля в расчетах за экспорт составила 39,7% (рост на 10,5 п. п. относительно 2022 года), за импорт – 31,2% (рост на 0,9 п. п.). Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2018 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.

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