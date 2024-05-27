https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-44093630.html

Переговоры Мирзиёева и Путина в расширенном составе — главное

Переговоры Мирзиёева и Путина в расширенном составе — главное

Sputnik Узбекистан

В общей сложности встреча лидеров Узбекистана и России длилась около трех часов. По ее итогам подписали пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в различных областях

2024-05-27T18:26+0500

2024-05-27T18:26+0500

2024-05-27T18:43+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

политика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиёев

переговоры

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.Стороны предметно обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Мирзиёев назвал нынешний визит российского коллеги в республику историческим.Владимир Путин сообщил, что они Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.Стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.Для этого в полном объеме задействуют возможности Совместной комиссии на уровне глав правительств и Межправительственной комиссии, очередные заседания которых пройдут до конца этого года.Также речь шла о необходимости продолжения регулярных политконсультаций, тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадок.Президенты с удовлетворением отметили устойчивую динамику взаимного товарооборота. За последние 7 лет он увеличился в 2,5 раза. Стороны договорились выйти на объемы торговли в $30 млрд в ближайшей перспективе.Для содействия в достижении этой цели будет запущено полноценное Торгпредство Узбекистана в России.Также Узбекистан и Россия договорились вместе навести порядок в сфере трудовой миграции.В свою очередь, Владимир Путин заверил, что Россия будет делать все, чтобы обеспечить работающим в стране гражданам Узбекистана достойные условия работы.Помимо миграции, президенты рассмотрели ряд других важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий, искусственного интеллекта. Договорились продолжить активные обмены в сферах культуры и искусства, науки, здравоохранения, туризма, молодежи и спорта.Стороны приветствовали договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.Члены делегаций представили краткие доклады с конкретными предложениями в различных сферах практического взаимодействия.По итогам переговоров главы Узбекистана и России поручили принять дорожные карты по каждому направлению с механизмами реализации.

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переговоры путин мирзиёев