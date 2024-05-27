Переговоры Мирзиёева и Путина в расширенном составе — главное
18:26 27.05.2024 (обновлено: 18:43 27.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры делегаций Узбекистана и России в расширенном формате
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В общей сложности встреча лидеров Узбекистана и России длилась около трех часов. По ее итогам подписали пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в различных областях.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
Стороны предметно обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Мирзиёев назвал нынешний визит российского коллеги в республику историческим.
"Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим. Он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", — подчеркнул он.
Владимир Путин сообщил, что они Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.
"Мы с вами в постоянном контакте, уважаемый Шавкат Миромонович, постоянно на личном контроле держим все актуальные вопросы двусторонних отношений. И так и будет, уверен, дальше", — заявил глава РФ.
Стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.
Для этого в полном объеме задействуют возможности Совместной комиссии на уровне глав правительств и Межправительственной комиссии, очередные заседания которых пройдут до конца этого года.
Также речь шла о необходимости продолжения регулярных политконсультаций, тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадок.
Президенты с удовлетворением отметили устойчивую динамику взаимного товарооборота. За последние 7 лет он увеличился в 2,5 раза. Стороны договорились выйти на объемы торговли в $30 млрд в ближайшей перспективе.
"Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новых целевых ориентирах — выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть", — сказал президент РУз на переговорах с Путиным.
Для содействия в достижении этой цели будет запущено полноценное Торгпредство Узбекистана в России.
"В ближайшие месяцы запустим полноценное торговое представительство Узбекистана в России для содействия реализации торговых сделок и экономических проектов", — сообщил Мирзиёев.
Также Узбекистан и Россия договорились вместе навести порядок в сфере трудовой миграции.
"Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция, отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов. Мы на этих вопросах очень серьезно остановились. Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон", — отметил президент Узбекистана.
В свою очередь, Владимир Путин заверил, что Россия будет делать все, чтобы обеспечить работающим в стране гражданам Узбекистана достойные условия работы.
Помимо миграции, президенты рассмотрели ряд других важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий, искусственного интеллекта. Договорились продолжить активные обмены в сферах культуры и искусства, науки, здравоохранения, туризма, молодежи и спорта.
Стороны приветствовали договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.
Члены делегаций представили краткие доклады с конкретными предложениями в различных сферах практического взаимодействия.
По итогам переговоров главы Узбекистана и России поручили принять дорожные карты по каждому направлению с механизмами реализации.