Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Путина — список
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. По итогам прошедших переговоров глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Совместное заявление, сообщает пресс-служба лидера РУз.
В присутствии глав государств состоялся обмен важными двусторонними соглашениями. В частности, это:
План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации;
межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии;
межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства;
межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий;
Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства;
Программа сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы;
Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы;
План совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота РУз и РФ;
План между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объёмов взаимной торговли между РУз и РФ на 2024–2030 годы;
Соглашение между Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства РУз и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства РФ по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии;
План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2025 годы;
Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана".
протоколы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения;
соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности;
Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте;
документы о сотрудничестве в области транспортного машиностроения, развития индустрии гражданских авиационных систем, увеличения туристического обмена, реализации гуманитарных проектов в Ташкенте, создания агрологистических центров и современного химического производства.
Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится в Узбекистане с государственным визитом.
Главы двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах, предметно обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.