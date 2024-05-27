Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Путина — список

План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации; План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации;

межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии; межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства; межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий; Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий;

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства; Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства;

Программа сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы; Программа сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы;

Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы; Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы;

План совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота РУз и РФ; План совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота РУз и РФ;

План между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объёмов взаимной торговли между РУз и РФ на 2024–2030 годы; План между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объёмов взаимной торговли между РУз и РФ на 2024–2030 годы;

Соглашение между Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства РУз и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства РФ по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии; Соглашение между Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства РУз и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства РФ по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии;

План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2025 годы; План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2025 годы;

Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана". Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана".

протоколы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения; протоколы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения;

соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности; соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности;

Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте; Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте;