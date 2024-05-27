https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-uzbekistan-44054752.html

В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция

В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В соответствии с программой пребывания российского лидера проходят переговоры на высшем уровне

2024-05-27T12:35+0500

2024-05-27T12:35+0500

2024-05-27T12:52+0500

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиёев

государственный визит

переговоры

прямая трансляция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44075414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e878797187b682f834b21027b5a8afb9.jpg

Президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассматривают вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, обмениваются мнениями по актуальным региональным проблемам.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев путин переговоры государственный визит россия лидер узбекистан