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В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-uzbekistan-44054752.html
В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция
В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В соответствии с программой пребывания российского лидера проходят переговоры на высшем уровне
2024-05-27T12:35+0500
2024-05-27T12:52+0500
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
государственный визит
переговоры
прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассматривают вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, обмениваются мнениями по актуальным региональным проблемам.
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мирзиёев путин переговоры государственный визит россия лидер узбекистан
мирзиёев путин переговоры государственный визит россия лидер узбекистан

В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция

12:35 27.05.2024 (обновлено: 12:52 27.05.2024)
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Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. Программа пребывания российского лидера включает переговоры на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.
В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассматривают вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, обмениваются мнениями по актуальным региональным проблемам.
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